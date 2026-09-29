Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, le manda este mensaje a Marcelo Gallardo

El presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Francisco Egas, le mandó este mensaje a Marcelo Gallardo a poco de su partido contra Japón.

Marcelo Gallardo está a pocas horas de su segunda gran prueba como DT de la Selección de Ecuador. El entrenador argentino se acabará enfrentando a Japón con Ecuador, a poco de ese partido, el presidente de la FEF, Francisco Egas, le mandó un mensaje.

El presidente de la FEF ya reveló que Gallardo necesita tiempo de trabajo y hay que dejarlo hacer eso, trabajar. El directivo fue el principal impulsor de que Marcelo sea el nuevo DT de Ecuador, por lo cual, es normal que lo respalde en todo momento.

“Darle el tiempo, dejarle trabajar. Que él pueda ir traspasando eso a nuestros jugadores, llevándolos a competir a un lugar más alto. Estamos empezando con Marcelo, es un hombre que conoce esto muy bien“, comentó el presidente en un claro mensaje de tranquilidad con el DT.

Gallardo no tuvo el mejor estreno con la Selección de Ecuador, después de perder 3 a 0 contra Corea del Sur. El DT ahora tiene que llevar al equipo a un nuevo nivel en el partido contra Japón y mejorar la cara en esta gira por Asia que no comenzó de la mejor manera.

Marcelo Gallardo es el nuevo DT de Ecuador. (Foto: @LaTri)

Lograr una victoria contra Japón es crucial para la Selección de Ecuador, o al menos mejorar la “cara” tras lo muy malo que fue el partido contra Corea del Sur. Por otro lado, después de este encuentro al equipo nacional le quedará un partido contra Nueva Zelanda o Panamá.

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¿A qué hora juega Ecuador vs Japón?

El partido de Ecuador vs Japón en la fecha FIFA comenzará desde las 05H00 (EC). El encuentro en el país se podrá ver por Teleamazonas y TC Televisión.

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