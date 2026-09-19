Chito Vera regresó a la victoria en la UFC, tras noquear a Charles Jourdain y romper en llanto

Chito Vera regresó a la UFC en un combate de todo nivel contra Charles Jourdain.

Este sábado 19 de septiembre de 2026 Chito Vera volvió a pelear en la UFC y fue contra el canadiense Charles Jourdain. El ecuatoriano sabía que este combate representaba mucho para su carrera y por eso llegó con una preparación diferente a la de años anteriores.

El primer asalto ya se notó a un Chito Vera muy diferente que salió con todo y fue directo a golpear a Jourdain. El ecuatoriano lo dejó en el suelo al canadiense hasta en dos ocasiones y ahí lo conectó con diferentes golpes. Estuvo en control en gran parte de ese round.

Se notó un ecuatoriano mucho más explosivo y “recargado” como le comentó a Bolavip hace un par de días. El tricolor incluso terminó golpeando a Jourdain sobre los últimos segundos del asalto dejando en claro que estaba marcando su territorio.

El segundo asalto no empezó de la mejor manera para Chito, pero el ecuatoriano rápidamente lo dio vuelta y completó un uppercut que mandó al suelo a Jourdain y estuvo cerca de la finalización. El ecuatoriano también en el suelo le metió unos izquierdazos que fueron aplaudidos por el público.

Jourdain acabó muy mal el segundo asalto, sangrando y visiblemente adolorido. Chito salió al tercer asalto a cosechar lo que ya había hecho en los primeros asaltos y finalmente el tricolor se llevó la pelea y terminó con una mala racha de 3 años sin ganar.

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El canadiense se dio por vencido tras tantos golpes del ecuatoriano y uno sobre todo que le rompió algo en la cabeza. Fue el mismo canadiense el que pidió que la pelea se detenga.

Vean esto 👀



El ecuatoriano no conoce la clemencia 🧨#CryptoCom #UFC331 | Ver en vivo por @PPlusDeportes pic.twitter.com/iqoEyFWUkD — UFC Español (@UFCEspanol) September 20, 2026

Los miles que ganó Chito Vera en la UFC

Tras esta victoria, Chito Vera se lleva a casa un premio económico superior a los 50 mil dólares que es lo que entrega la UFC por este tipo de eventos. Queda por confirmar si también el tricolor se lleva un bono por desempeño.

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🇪🇨 GRANDE ECUADOR ‼️



Marlon "Chito" Vera qué acabas de hacer?‼️ Vean ese nocaut 👀#CryptoCom #UFC331 | Ver en vivo por @PPlusDeportes pic.twitter.com/z8WIr2kGQ2 — UFC Español (@UFCEspanol) September 20, 2026

En síntesis: