Tras su épica victoria: Chito Vera tendrá nuevo ranking en la UFC

Chito Vera logró una gran victoria en la UFC y el ecuatoriano volverá a ser protagonista en el Peso Gallo.

Chito Vera regresó a la victoria en la UFC y el peleador ecuatoriano recuperó sensaciones que parecían perdidas. El tricolor fue muy dominante ante Jourdain e incluso la pelea se tuvo que detener por pedido del mismo canadiense que ya no podía más con los golpes el manabita.

El nuevo ranking de Chito Vera en la UFC

Tan mal venía el momento que Chito ya salió del top 10 del ranking de la UFC, e incluso el tricolor había pasado a pelear ya sin un ranking que lo acompañe en el Peso Gallo. Finalmente, el tricolor ahora volvería a tener un puesto muy deseado en este top.

Por lo general, sucede que el peleador vencido suele perder su puesto contra el que lo vence. En esta ocasión, Jourdain llegaba al combate contra el ecuatoriano en el puesto 12.

Aunque no es seguro que puesto vaya a tomar Chito Vera en el ranking del Peso Gallo de la UFC, se espera que el ecuatoriano ya vuelva a estar en el top 15 de la categoría. Fueron 4 derrotas muy duras para un peleador que llegó a estar peleando por el título en 2023.

🇪🇨 GRÍTALO ECUADOR ‼️



"Chito" Vera acaba de noquear de forma tan contundente 👀#CryptoCom #UFC331 | Ver en vivo por @PPlusDeportes pic.twitter.com/i13Ajs2vuz — UFC Español (@UFCEspanol) September 20, 2026

Ahora se espera que Chito Vera se recupere en las siguientes semanas y pronto vuelva a tener un combate para seguir escalando posiciones. Todo depende también de qué quiera el ecuatoriano para la continuidad de su gran carrera en la UFC.

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Los miles que ganó Chito Vera en la UFC

Tras esta victoria, Chito Vera se lleva a casa un premio económico superior a los 50 mil dólares que es lo que entrega la UFC por este tipo de eventos. Queda por confirmar si también el tricolor se lleva un bono por desempeño, tras ese gran K.O. contra Jourdain.

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