Tras su épica victoria: Chito Vera tendrá nuevo ranking en la UFC

Chito Vera regresó a la victoria en la UFC y el peleador ecuatoriano recuperó sensaciones que parecían perdidas. El tricolor fue muy dominante ante Jourdain e incluso la pelea se tuvo que detener por pedido del mismo canadiense que ya no podía más con los golpes el manabita.
El nuevo ranking de Chito Vera en la UFC
Tan mal venía el momento que Chito ya salió del top 10 del ranking de la UFC, e incluso el tricolor había pasado a pelear ya sin un ranking que lo acompañe en el Peso Gallo. Finalmente, el tricolor ahora volvería a tener un puesto muy deseado en este top.
Por lo general, sucede que el peleador vencido suele perder su puesto contra el que lo vence. En esta ocasión, Jourdain llegaba al combate contra el ecuatoriano en el puesto 12.
Aunque no es seguro que puesto vaya a tomar Chito Vera en el ranking del Peso Gallo de la UFC, se espera que el ecuatoriano ya vuelva a estar en el top 15 de la categoría. Fueron 4 derrotas muy duras para un peleador que llegó a estar peleando por el título en 2023.
🇪🇨 GRÍTALO ECUADOR ‼️— UFC Español (@UFCEspanol) September 20, 2026
"Chito" Vera acaba de noquear de forma tan contundente 👀#CryptoCom #UFC331 | Ver en vivo por @PPlusDeportes pic.twitter.com/i13Ajs2vuz
Ahora se espera que Chito Vera se recupere en las siguientes semanas y pronto vuelva a tener un combate para seguir escalando posiciones. Todo depende también de qué quiera el ecuatoriano para la continuidad de su gran carrera en la UFC.
Chito Vera regresó a la victoria en la UFC, tras noquear a Charles Jourdain y romper en llanto
Los miles que ganó Chito Vera en la UFC
Tras esta victoria, Chito Vera se lleva a casa un premio económico superior a los 50 mil dólares que es lo que entrega la UFC por este tipo de eventos. Queda por confirmar si también el tricolor se lleva un bono por desempeño, tras ese gran K.O. contra Jourdain.
Datos clave:
- Chito Vera derrotó al canadiense Jourdain tras acumular cuatro derrotas consecutivas.
- Puesto 12 del peso gallo ocupaba Jourdain antes de perder con Chito Vera.
- Más de 50 mil dólares ganó Chito Vera como premio por su victoria.