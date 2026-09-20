¡Última hora! Marcelo Gallardo revela su primera lista de convocados en la Selección de Ecuador

Este domingo 20 de septiembre de 2026 se reveló la lista de los convocados de la Selección de Ecuador, bajo la guía de Marcelo Gallardo. Es el primer listado del entrenador argentino desde que fue anunciado como nuevo estratega tricolor. No cambió mucho de lo que fue la lista del Mundial.
Los convocados de Ecuador con Marcelo Gallardo
Arqueros:
- Gonzalo Valle
- Hernán Galíndez
- Moisés Ramírez
Defensas:
- William Pacho
- Pervis Estupiñán
- Ángelo Preciado
- Leonardo Realpe
- José Hurtado
- Jackson Porozo
- Fricio Caicedo
- Felix Torres
Volantes:
¿Ya no lo quieren? Enner Valencia queda fuera del partido de Boca Juniors por este motivo
- Alan Minda
- Alan Franco
- Gonzalo Plata
- Danil Castillo
- John Mercado
- Jordy Alcívar
- Keny Arroyo
- Pedro Vite
- Nilson Angulo
- Jeremy Sarmiento
- Anthony Valencia
- John Yeboah
Delanteros:
- Jordy Caicedo
- Kevin Rodríguez
- Juan Riquelme Angulo
Además, se incluye a Deinner Ordóñez como Sparring.
El calendario de partidos de Ecuador en Asia
La Selección de Ecuador jugará en Asia 3 partidos amistosos, uno individual y 2 como parte de un torneo la “Copa Kirin”. Estos son los primeros grandes retos de Marcelo Gallardo en ‘La Tri’.
- Ecuador vs Corea del Sur (24 de septiembre)
- Ecuador vs Japón (1 de octubre)
- Ecuador vs Nueva Zelanda o Panamá.
La convocatoria de Ecuador con Marcelo Gallardo. (Foto: @LaTri)
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En síntesis:
- Marcelo Gallardo publicó su primera convocatoria con la Selección de Ecuador este 20 de septiembre.
- Keny Arroyo y Gonzalo Valle integran la lista oficial de seleccionados con Marcelo Gallardo.
- Kendry Páez y Enner Valencia quedaron fuera de la convocatoria del entrenador Marcelo Gallardo.