¡Última hora! Marcelo Gallardo revela su primera lista de convocados en la Selección de Ecuador

Esta es la primera lista del 'Muñeco' con la Selección de Ecuador y con varias sorpresas.

Este domingo 20 de septiembre de 2026 se reveló la lista de los convocados de la Selección de Ecuador, bajo la guía de Marcelo Gallardo. Es el primer listado del entrenador argentino desde que fue anunciado como nuevo estratega tricolor. No cambió mucho de lo que fue la lista del Mundial.

Los convocados de Ecuador con Marcelo Gallardo

Arqueros:

Gonzalo Valle

Hernán Galíndez

Moisés Ramírez

Defensas:

William Pacho

Pervis Estupiñán

Ángelo Preciado

Leonardo Realpe

José Hurtado

Jackson Porozo

Fricio Caicedo

Felix Torres

Volantes:

Alan Minda

Alan Franco

Gonzalo Plata

Danil Castillo

John Mercado

Jordy Alcívar

Keny Arroyo

Pedro Vite

Nilson Angulo

Jeremy Sarmiento

Anthony Valencia

John Yeboah

Delanteros:

Jordy Caicedo

Kevin Rodríguez

Juan Riquelme Angulo

Además, se incluye a Deinner Ordóñez como Sparring.

El calendario de partidos de Ecuador en Asia

La Selección de Ecuador jugará en Asia 3 partidos amistosos, uno individual y 2 como parte de un torneo la “Copa Kirin”. Estos son los primeros grandes retos de Marcelo Gallardo en ‘La Tri’.

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Ecuador vs Corea del Sur (24 de septiembre)

Ecuador vs Japón (1 de octubre)

Ecuador vs Nueva Zelanda o Panamá.

La convocatoria de Ecuador con Marcelo Gallardo. (Foto: @LaTri)

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En síntesis:

Marcelo Gallardo publicó su primera convocatoria con la Selección de Ecuador este 20 de septiembre.

publicó su primera convocatoria con la Selección de Ecuador este 20 de septiembre. Keny Arroyo y Gonzalo Valle integran la lista oficial de seleccionados con Marcelo Gallardo .

integran la lista oficial de seleccionados con . Kendry Páez y Enner Valencia quedaron fuera de la convocatoria del entrenador Marcelo Gallardo.