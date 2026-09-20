Los jugadores que Marcelo Gallardo descartó para su primera lista de la Selección de Ecuador

La Selección de Ecuador dio su primera lista de convocados con Marcelo Gallardo y destacan varios jugadores que quedaron fuera.

La Selección de Ecuador ya tiene su primera convocatoria bajo el mando de Marcelo Gallardo. El entrenador argentino presentó una lista de 26 futbolistas para la gira por Asia, en la que mantuvo buena parte de la base que disputó el Mundial 2026, aunque también dejó varios nombres importantes fuera de la nómina.

Entre los grandes ausentes aparecen Moisés Caicedo y Joel Ordóñez, quienes atraviesan procesos de recuperación por lesiones. También quedaron fuera Enner Valencia, tras su retiro internacional, además de Leonardo Campana, Jeremy Arévalo y Michael Estrada, delanteros que habían sido considerados como alternativas para la Tricolor.

A esta lista se suman Robert Arboleda y Jeremy Sarmiento dos futbolistas con experiencia internacional que tampoco fueron incluidos en la primera convocatoria de Gallardo. Ambos han formado parte de procesos anteriores de la Selección de Ecuador, por lo que su ausencia representa otra de las novedades de la nómina.

La primera convocatoria de Gallardo también dejó caras nuevas y regresos esperados. Juan Riquelme Angulo y Fricio Caicedo recibieron su primer llamado a la Selección absoluta, mientras que Keny Arroyo, Jeremy Sarmiento, John Mercado, Leonardo Realpe y José Hurtado regresaron después de no haber formado parte de la lista mundialista o de las últimas convocatorias.

El primer desafío del entrenador será una gira por Asia. Ecuador enfrentará a Corea del Sur el 24 de septiembre, en Suwon, y posteriormente jugará contra Japón el 1 de octubre por la Copa Kirin. El último partido será el 5 de octubre frente a Panamá o Nueva Zelanda, dependiendo del resultado del encuentro ante los japoneses.

El calendario de partidos de Ecuador en Asia

La Selección de Ecuador jugará en Asia 3 partidos amistosos, uno individual y 2 como parte de un torneo la “Copa Kirin”. Estos son los primeros grandes retos de Marcelo Gallardo en ‘La Tri’.

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