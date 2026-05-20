¿Qué resultado necesita Liga de Quito para clasificar en Copa Libertadores y qué pasa si gana, pierde o empata vs Lanús?

Liga de Quito necesitas estos resultados en este partido ante Lanús para clasificar a los octavos de la Copa Libertadores.

Este miércoles 20 de mayo de 2026 Liga de Quito se enfrenta a Lanús por la Copa Libertadores y los ecuatorianos tiene la gran chance de al menos asegurar su lugar en los 8vos de final del torneo. El club enfrenta a los argentinos con la obligación de ganar.

¿Qué necesita Liga de Quito para ya clasificar a octavos de Copa Libertadores?

A Liga de Quito solo le sirve ganar para ya sentenciar su pase a los octavos de final de la Copa Libertadores y debe hacerlo por más de 1 gol. Los ecuatorianos perdieron contra Lanús 1 a 0 y si le ganan por dos goles o más ya estarán en la siguiente ronda y podrían buscar el primer lugar en la siguiente fecha.

¿Qué pasa si Liga de Quito empata contra Lanús?

El empate contra Lanús complicaría y mucho a Liga de Quito en su intención de avanzar en esta Copa. El club quedaría igual en puntos con los argentinos, pero con el duelo directo a favor del campeón de Copa Sudamericana, que ahora mismo es el 1er criterio de desempate.

¿Qué pasa si Liga de Quito pierde contra Lanús?

Una derrota sería un bombazo muy doloroso para Liga de Quito en esta Copa Libertadores, puesto que, lo eliminaría automáticamente de la Copa y concretaría una fracaso durísimo en esta temporada. Ese sería el peor resultado para los ecuatorianos.