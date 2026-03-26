Es tendencia:
logotipo del encabezado
Emelec

Luis Castillo se fue mal de Emelec y ahora firma con un nuevo equipo de LigaPro

Luis Castillo sonó para Liga de Quito y ahora se va un nuevo equipo, tras rescindir mal de Emelec.

Por Jose Cedeño Mendoza

Sigue a Bolavip en Google!
El nuevo equipo de Luis Castillo en la LigaPro, tras su salida polémica de Emelec
© Imago/ Edit BVEl nuevo equipo de Luis Castillo en la LigaPro, tras su salida polémica de Emelec

Luis Castillo fue uno de los mejores laterales izquierdos de la LigaPro en el 2025. El jugador pudo destacar en Emelec, sin embargo, por decisión de Vicente Sánchez y la directiva acabó dejando el club. No obstante, ya encontró un nuevo club para seguir en Ecuador.

Este jueves 26 de marzo de 2026 se confirmó que Luis Castillo será nuevo jugador de Delfín para esta temporada. El jugador ecuatoriano llega al ‘Cetáceo’ para reforzar a un equipo que viene necesitando fichajes para competir en los primeros lugares del campeonato.

Luis Castillo venía sonando para diferentes equipos del fútbol ecuatoriano, incluso estuvo relacionado a Liga de Quito. El jugador estaba libre en el mercado de fichajes y no había que pagar alguna cuota de fichaje por él solo acordar su salario.

En Emelec eligieron quedarse con Ignacio Guerrico para lateral por la izquierda. El jugador argentino ya se ha mostrado bien en esta temporada, y terminó marcando un gol clave en la temporada ante Independiente del Valle, que le dio la victoria al club.

Luis Castillo le marcó al Delfín en la temporada anterior. (Foto: GettyImages)

Luis Castillo le marcó al Delfín en la temporada anterior. (Foto: GettyImages)

Aunque el mercado de fichajes en la LigaPro está cerrado, los jugadores que rescindieron contrato con sus equipos, previo al cierre, pueden arreglar contrato con cualquier otro equipo. Es por eso que Luis Castillo firmó con Delfín como su nuevo fichaje.

Publicidad

Las estadísticas de Luis Castillo jugando en Emelec

Miller Bolaños salió de la cárcel y Emelec lanza un duro comunicado

ver también

Miller Bolaños salió de la cárcel y Emelec lanza un duro comunicado

Como jugador de Emelec, Luis Castillo acabó jugando un total de 27 partidos entre todas las competencias. Marcó 3 goles y dio 1 asistencia. Aunque se marchó mal del plantel azul, su rendimiento fue clave para que el ‘Bombillo’ termine salvando la categoría.

Encuesta

¿Cómo le irá a Luis Castillo en Delfín?

Ya votaron 0 personas

En síntesis:

  • Luis Castillo fue confirmado como nuevo jugador de Delfín este jueves 26 de marzo de 2026.
  • El lateral izquierdo llega como agente libre tras destacar en Emelec durante la temporada 2025.
  • Castillo disputó 27 partidos, marcó 3 goles y dio 1 asistencia con el club azul.
Publicidad
Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
Lee también
Miller Bolaños salió de la cárcel y Emelec lanza un duro comunicado
Fútbol de Ecuador

Miller Bolaños salió de la cárcel y Emelec lanza un duro comunicado

El sorpresivo equipo que se quedaría con Miller Bolaños luego de su detención
Fútbol de Ecuador

El sorpresivo equipo que se quedaría con Miller Bolaños luego de su detención

¿Lo sacan del club? La primera decisión oficial que tomó Emelec con Miller Bolaños
Fútbol de Ecuador

¿Lo sacan del club? La primera decisión oficial que tomó Emelec con Miller Bolaños

¡Última hora! Miller Bolaños salió en libertad y por este motivo no cumplió el toque de queda
Fútbol de Ecuador

¡Última hora! Miller Bolaños salió en libertad y por este motivo no cumplió el toque de queda

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo