Luis Castillo fue uno de los mejores laterales izquierdos de la LigaPro en el 2025. El jugador pudo destacar en Emelec, sin embargo, por decisión de Vicente Sánchez y la directiva acabó dejando el club. No obstante, ya encontró un nuevo club para seguir en Ecuador.

Este jueves 26 de marzo de 2026 se confirmó que Luis Castillo será nuevo jugador de Delfín para esta temporada. El jugador ecuatoriano llega al ‘Cetáceo’ para reforzar a un equipo que viene necesitando fichajes para competir en los primeros lugares del campeonato.

Luis Castillo venía sonando para diferentes equipos del fútbol ecuatoriano, incluso estuvo relacionado a Liga de Quito. El jugador estaba libre en el mercado de fichajes y no había que pagar alguna cuota de fichaje por él solo acordar su salario.

En Emelec eligieron quedarse con Ignacio Guerrico para lateral por la izquierda. El jugador argentino ya se ha mostrado bien en esta temporada, y terminó marcando un gol clave en la temporada ante Independiente del Valle, que le dio la victoria al club.

Luis Castillo le marcó al Delfín en la temporada anterior. (Foto: GettyImages)

Aunque el mercado de fichajes en la LigaPro está cerrado, los jugadores que rescindieron contrato con sus equipos, previo al cierre, pueden arreglar contrato con cualquier otro equipo. Es por eso que Luis Castillo firmó con Delfín como su nuevo fichaje.

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Las estadísticas de Luis Castillo jugando en Emelec

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Como jugador de Emelec, Luis Castillo acabó jugando un total de 27 partidos entre todas las competencias. Marcó 3 goles y dio 1 asistencia. Aunque se marchó mal del plantel azul, su rendimiento fue clave para que el ‘Bombillo’ termine salvando la categoría.

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En síntesis:

Luis Castillo fue confirmado como nuevo jugador de Delfín este jueves 26 de marzo de 2026.

fue confirmado como nuevo jugador de este jueves 26 de marzo de 2026. El lateral izquierdo llega como agente libre tras destacar en Emelec durante la temporada 2025.

tras destacar en durante la temporada 2025. Castillo disputó 27 partidos, marcó 3 goles y dio 1 asistencia con el club azul.

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