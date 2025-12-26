Kendry Páez otra vez tiene novedades sobre su futuro, y es que en Francia otra vez señalan críticas sobre el volante ecuatoriano. Chelsea está preocupado por el ‘tricolor’ otra vez cambiaría de equipo saliendo de Racing.

El prestigioso diario L’ Equipo apunta a que el club inglés, dueño de los derechos deportivos del jugador, está “preocupado por la poca adaptación que tuvo a la Ligue 1 así como por su estilo de vida cuestionable”, Todo indica a que Páez volverá a tener un nuevo cambio de equipo.

En Ecuador también fue señalado varias veces por escándalos extrafutbolísticos que incluían eventos sociales hasta altas horas de la noche. Muchos confiaban que el ex Independiente del Valle no repetiría estos comportamientos en Europa.

En lo deportivo, hace poco el propio entrenador de Racing de Estrasburgo calificó a Kendry de “tácticamente desobediente” y desde ahí no ha tenido varios minutos en cancha.

Ahora el Chelsea tendrá que buscarle un nuevo club a Kendry, con rumores del Watford, Brighton ingleses y el Beerschot de Bélgica como posibles opciones para el 2026.

El contrato de Kendry Páez con Chelsea

Kendry Páez tiene con Chelsea un contrato hasta finales de la temporada 2033. El club de la Premier League confía en el ecuatoriano, por lo cual, no se descarta algún tipo de intervención ante esta falta de minutos. Racing de Estrasburgo pertenece al mismo grupo que es dueño de Chelsea.

Kendry Páez lleva poco más de un semestre en Francia.

