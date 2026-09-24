Ni con Beccacece: Ecuador fue goleado, pierde puntos y cae en el ranking FIFA

La Selección de Ecuador perdió feo contra Corea del Sur y ahora el equipo nacional tendrá un nuevo ranking FIFA.

La Selección de Ecuador se llevó una durísima goleada contra la Selección de Corea del Sur en el debut de Marcelo Gallardo. Las malas noticias no parecen frenar para el equipo nacional, puesto que, ahora también se complica en el ranking FIFA.

Con la derrota contra Corea del Sur, la Selección de Ecuador terminó perdiendo 5.32 puntos en el ranking FIFA. Por lo cual, el equipo nacional se mantiene en el puesto 25 del ranking FIFA, pero seguramente acabará descendiendo cuando mañana juegue Nigeria contra Madagascar.

La derrota fue muy dura porque Ecuador no esperaba un resultado así contra un equipo que venía apenas creciendo y comenzando el proceso con Robert Moreno. Además, los coreanos llegaban en la posición número 32 de la clasificación FIFA.

El peor ranking de Ecuador desde Beccacece

Cuando Sebastián Beccacece debutó con la Selección de Ecuador, el equipo nacional estaba en el puesto 27 del ranking FIFA, y después llegó al 24 y se mantuvo en esos lugares hasta el Mundial 2026. Ahora con Gallardo se caerá hasta el lugar 26 o más.

Así está Ecuador en el ranking FIFA. (Foto: Captura de pantalla)

Ahora la Selección de Ecuador debe mejorar su rendimiento y al frente está uno de los rivales más complicados en toda la gira. El equipo tricolor se tendrá que medir ante Japón en el inicio de la Copa Kirin y necesita una victoria clave para mejorar el animo también.

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¿Cuándo volverá a jugar Ecuador?

La Selección de Ecuador volverá a jugar en el mes de octubre en los amistosos por la Copa Kirin.

Ecuador vs Japón (5/10)

Ecuador vs Nueva Zelanda o Panamá

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En síntesis: