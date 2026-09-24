La durísima derrota de la Selección de Ecuador contra Corea del Sur todavía sigue trayendo cola y varios referentes han salido a dar la cara. Entre ellos, William Pacho. El central fue el primer capitán de Gallardo y ahora reveló que faltó para sufrir esta derrota.

Pacho confesó cómo el recién estar comenzando con Gallardo en la Selección de Ecuador le ha costado al equipo nacional. Aunque se conocen todos los jugadores, el jugador reconoció que hicieron falta varios aspectos que terminaron provocando esta derrota.

“Fue el primer partido, tuvimos muy pocos días para ver la nueva idea, la nueva forma de trabajo y ver lo que tenemos que hacer. El primer tiempo lo hicimos mejor, en el segundo ya nos costó, erramos pases y nos faltó comunicación. Toca que nos pase de esta manera, pero es importante saber qué hay que mejorar”, sentenció Pacho.

El central del PSG fue el máximo referente en un partido donde no estuvieron ni Moisés Caicedo ni Piero Hincapié. Los otros dos grandes referentes no fueron convocados al estar atravesando por diferentes lesiones que los vienen complicando.

Pacho salió como capitán de Ecuador. (Foto: GettyImages)

Pacho también confesó que está muy contento por ser nominado al Balón de Oro, es el primer ecuatoriano después de Edison Méndez en alcanzar este logro. “Me ilusiona mucho, el ser ecuatoriano y estar nominado ayuda a otros compañeros a que sepan que es posible. Hay que saber que se pueden hacer grandes cosas“, comentó el central.

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El mensaje de William Pacho a Marcelo Gallardo

William Pacho también le mandó un mensaje a Marcelo Gallardo y avisó que todo el equipo está a su disposición. “Estamos a disposición de él para todo lo que necesite, va a ser un gran proyecto. Ellos están muy bien, hay que estar siempre a disposición de lo que ellos necesiten”, agregó Pacho.

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