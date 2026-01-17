Leyenda del AC Milan destruye a Pervis Estupiñán: “Fue espeluznante…”

Pervis Estupiñán no deja de ser muy cuestionado en AC Milan. El ecuatoriano apenas lleva poco más de un semestre jugando con esa camiseta, pero ya recibe cuestionamientos de todo tipo. Ahora una leyenda criticó que el ecuatoriano no pueda ni controlar el balón.

La leyenda que cuestionó a Pervis Estupiñán fue el histórico DT italiano, Fabio Capello. El entrenador arremetió contra el juego del ecuatoriano e incluso cuestionó los aspectos más básicos de un defensor, el poder controlar la pelota y el ataque ofensivo.

“En el primer tiempo, el ecuatoriano hizo un pase horizontal espeluznante, cediéndole el balón a Gudmundsson a 30 metros. Estupiñán tiene suerte de no tener un gol de la Fiorentina en la conciencia”, comentó el entrenador sobre el partido de Pervis el pasado fin de semana en la Gazzetta delo Sport.

No obstante, Capello siguió y cuestionó incluso cómo Pervis controla el balón. “Vi a Pervis que tiene problemas para cuestionar el balón“, afirmó el estratega y sorprendió a todos. El jugador ecuatoriano no está con la confianza al 100% y esto se nota en sus últimos partidos.

Pervis Estupiñán no la pasa bien en AC Milan. (Foto: GettyImages)

Pervis ya perdió su puesto como titular en AC Milan y se especuló con una posible venta en estos días, o préstamo. Sin embargo, se ve poco probable que esto se dé y el ecuatoriano se la jugará en estos 6 meses sabiendo que el Mundial está muy cerca.

Los números de Pervis Estupiñán en AC Milan

En lo que va de temporada, Pervis Estupiñán jugó con AC Milan un total de 13 partidos entre todas las competencias. El jugador ecuatoriano lleva en cancha 851′ minutos en cancha y una tarjeta roja. El lateral venía de una gran temporada en la Premier League.

¿Qué ganó Fabio Capello con AC Milan?

Capello es una voz autorizada en AC Milan por la leyenda que es y por todo lo que ganó con el equipo italiano. El DT ganó una Champions League, 1 Supercopa de Europa, 4 Ligas de Italia y 4 Supercopas de Italia.

