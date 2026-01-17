¿No juega estos 6 meses? Chelsea analiza una radical medida para el futuro de Kendry Páez

Kendry Páez no la pasa bien en Francia y todo parece indicar que Chelsea lo cambiaría de equipo. Los de Londres darían por terminado el préstamo. Sin embargo, ese no es el único problema, ya que ahora mismo parece que ningún equipo quiere al ecuatoriano.

Se reveló que el Ipswich rechazó el préstamo del jugador ecuatoriano y ahora mismo todo es una incertidumbre. Desde Chelsea siguen analizando qué hacer con el joven jugador y ahora surge una opción que terminaría afectando a la Selección de Ecuador.

Según la información de Sky Sports, Chelsea estaría analizando la opción de que Kendry Páez se quede dentró de la estructura de BlueCo y que su desarrollo se dé en otra etapa. En caso de no encontrarle equipo, este sería el camino elegido por el equipo inglés.

Por lo cual, si a Kendry Páez no le encuentran equipo, todo empieza a ser una especulación para el ecuatoriano. Quedarse en Estrasburgo, pero no jugar. Volver a Chelsea, pero tampoco jugar, todo esto a menos de 6 meses de que comience la Copa del Mundo.

Kendry Páez es convocado en la Selección de Ecuador. (Foto: GettyImages)

En caso de no tener una importante actividad de juego en este semestre, Kendry podría incluso poner en riesgo su lugar en el Mundial 2026. Sin embargo, Beccacece ya ha demostrado en varias ocasiones que cuenta con el jugador aunque no esté rindiendo.

Publicidad

Publicidad

Los equipos a los que fue ofrecido Kendry Páez

ver también Darío Aimar está muy cerca de fichar por este grande de la LigaPro

Kendry Páez fue ofrecido a jugar con Brest e Ipswich. No obstante, ninguno de los dos equipos quiso fichar al jugador ecuatoriano. El joven futbolista tiene un largo contrato con Chelsea, que deberá decidir el futuro del futbolista en los siguientes años.

El valor de mercado de Kendry Páez

Kendry Páez tiene un valor de mercado de 10 millones de euros, aunque no ha jugado en las últimas semanas. El futuro del jugador ecuatoriano se debe aclarar en los siguientes días, ya que el mercado de invierno solo estará abierto hasta finales de enero.

Encuesta¿Qué debe hacer Chelsea con Kendry Páez? ¿Qué debe hacer Chelsea con Kendry Páez? Ya votaron 0 personas

Publicidad

Publicidad

En resumen: