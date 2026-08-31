Liga de Quito sorprende a todos y pone estos precios para el partido contra Palmeiras

Liga de Quito ya tiene los precios definidos para las entradas del partido contra Palmeiras y no son nada baratos.

Liga de Quito está muy cerca de jugar contra Palmeiras en la Copa Libertadores por los cuartos de final del torneo continental. La llave se cierra en Ecuador, y para eso LDU ya reveló los precios de las entradas, y no son nada baratos como algunos esperaban.

En sus cuentas oficiales, Liga de Quito confirmó los valores de las entradas, la más barata va desde los 30 dólares, mientras que la más cara llega a costar 90 dólares. En la reventa, y dependiendo del resultado de la ida, esta podría superar fácilmente los 100 dólares.

Aunque los precios son muy elevados, Liga de Quito apuesta por tener un estadio al tope de su capacidad para lo que se considera la “gran revancha” de las semifinales de 2025. En ese entonces, Liga ganó al Palmeiras en Quito por un marcador de 3 a 0, pero perdió en Brasil 4 a 0.

No es la primera vez que Liga de Quito plantea estos precios para los partidos importantes de Copa Libertadores o Copa Sudamericana. La hinchada ha respondido y en diferentes encuentros de estas características se vio el estadio prácticamente lleno.

Las entradas para el partido de Liga de Quito contra Palmeiras. (Foto: Captura de pantalla)

LDU no es favorito ante Palmeiras, pero a diferencia de lo sucedido en 2025, los ecuatorianos podrán cerrar en casa, y con la altura a favor. Todo dependerá también del partido y resultado que obtengan en Brasil. Ese encuentro será un termómetro.

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¿Cuándo jugarán Liga de Quito vs Palmeiras en Ecuador?

Liga de Quito enfrentará a Palmeiras en Ecuador el próximo miércoles 16 de septiembre de 2026. Este encuentro se jugará a las 17H00 y se podrá ver por la señal de ESPN y también Disney+.

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