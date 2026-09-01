Messi ya no jugará más con la Selección Argentina y esta de momento la reacción por parte de Cristiano Ronaldo en sus redes sociales.

Cristiano Ronaldo es una de las voces más buscadas ahora mismo. Todo ello en pleno retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina. Mientras el rosarino no para de recibir mensajes de cariño y reacciones de todo tipo a una de las noticias del año, esta fue la primera publicación del portugués horas después de confirmarse que no habrá más choques entre ambos por partidos o torneos FIFA.

“Sigue empujando”, fue la publicación de Cristiano Ronaldo en sus redes sociales. Todo ello en el centro de entrenamiento donde Al-Nassr tiene sus instalaciones de gimnasio. Para muchos se trata simplemente de un mensaje para motivar a los suyos en el inicio del torneo. Otros lo ven como una declaración directa a quienes piden su salida de la Selección de Portugal.

Empezaron a circular por redes supuestos mensajes y reacciones de CR7 al retiro de Messi que son falsos. De momento no se ha dado ningún cruce oficial entre ambos y ante la clara vista de todos. Veremos si en el futuro existe la chance de volver a verlos compartir césped, aunque ahora mismo parece difícil en todos los sentidos.

La primera reacción de Cristiano Ronaldo tras el retiro de Messi de la Selección Argentina llegó haciendo honor a lo que más caracteriza al luso: su insaciable capacidad de trabajar. Todo ello en medio de un inicio de temporada donde se sigue acercando a los 1000 goles oficiales. La Pulga se va de un panorama internacional donde pronto sabremos qué ocurre con CR7.

Es el gran tema de conversación ahora mismo en el combinado luso. Muchos piden que siga para intentar ganar la Nations League del año 2027 y donde la Seleção es la vigente campeona. Otros suplican por un cambio de era en una de las naciones que más en deuda quedó durante la Copa del Mundo. Mientras Messi se retira, en semanas sabremos si CR7 sigue haciendo o no parte del universo de selecciones.

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El comunicado de Messi que da la vuelta al mundo

“Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección…

Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo, antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol.

Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar. Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más).

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Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil. Gracias a cada uno de entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos.

Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero! Gracias a Dios por hacerme argentino. ¡Vamos Argentina!”

Datos claves

Lionel Messi anunció oficialmente su retiro definitivo de la Selección Argentina .

anunció oficialmente su retiro definitivo de la . Cristiano Ronaldo publicó un mensaje de entrenamiento en redes tras la noticia del retiro .

publicó un mensaje de entrenamiento en redes tras la noticia del . Lionel Messi confirmó el fin de su ciclo de 20 años en el seleccionado argentino.