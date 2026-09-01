Kendry Páez tendrá que seguir esperando para sumar minutos, después de que se confirmara que no sale de Chelsea.

Kendry Páez vive horas de mucha incertidumbre en su futuro y es que el jugador ecuatoriano dejó River Plate en medio de toda la polémica y regresó a Chelsea. Se esperaba que el club inglés le encuentre un nuevo equipo a nivel local, pero esa chance quedó deshecha.

El mercado de fichajes de Inglaterra ya cerró y el ecuatoriano no se movió a ningún lado. No se ha reportado desde ninguna cuenta oficial algún préstamo. El futbolista se tendría que quedar en Chelsea a jugar en estos meses o intentar ganarse un lugar.

De acuerdo a la revelación de César Luis Merlo, el ecuatoriano no podía ser cedido a un club del extranjero como se venía rumoreando porque ya Chelsea tiene las cesiones al extranjero ocupadas y por reglamento FIFA no puede prestar a más jugadores.

Incluso ahora también se podría entender porque Chelsea decide cortar el préstamo con River en las últimas horas, puesto que, ahí el ecuatoriano contaba como un préstamo al extranjero y estaba “bloqueando” la operación de Robert Sánchez que se fue a jugar a préstamo al Como.

Kendry Páez se quedaría en Chelsea. (Foto: GettyImages)

Y aunque desde el papel suena bien quedarse en Chelsea, la realidad es que todo parece indicar que Kendry Páez en realidad se quedó “sin equipo“. En Chelsea es casi imposible que se gane un lugar para jugar con Xabi Alonso, incluso hasta en la rotación aparece por debajo de otros jugadores.

Publicidad

El contrato de Kendry Páez en Chelsea

Ahora mismo, Kendry Páez tiene contrato con Chelsea hasta 2033, por lo cual, el ecuatoriano no sería vendido y se espera que salga a un nuevo equipo en el mes de enero. En esa ventana de transferencias, seguramente el jugado ecuatoriano será prestado a otro equipo.

Encuesta¿Crees que se apaga la carrera de Kendry Páez? ¿Crees que se apaga la carrera de Kendry Páez? YA VOTARON 0 PERSONAS

Datos clave: