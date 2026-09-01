Fabián Bustos se fue de Millonarios, pero estos equipos le podrían hacer una oferta muy pronto

De manera sorpresiva, Fabián Bustos podría volver a entrar en planes de un nuevo equipo, tras su salida de Millonarios.

Este martes 1 de septiembre se confirmó que Millonarios terminó el contrato con Fabián Bustos, tras los malos resultados. El ‘Toro’ tendrá que buscar un nuevo equipo en este curso, tras su paso por Colombia, pero ofertas no le faltarían al estratega.

Bustos ya sonó para varios clubes estando en Millonarios. El DT entró en planes de clubes de Ecuador como Barcelona SC y Emelec, pero también en Perú estuvieron decididos a tenerlo de regreso en Universitario. En ese momento, el entrenador optó por seguir en Millonarios.

Sin embargo, ahora tras la salida del entrenador de Millonarios, se espera que en las siguientes semanas, el DT pueda recibir ofertas y volver a dirigir. Tanto en Ecuador como en Perú, el técnico dejó buenos precedentes y por eso su futuro estaría cerca de estos países.

En Millonarios optaron por esta decisión, pese a que el rendimiento no era tan malo como en otras temporadas. El club ‘Embajador’ ahora busca un nuevo DT y varios nombres suenan, siendo Alberto Gamero uno de los principales candidatos.

Fabian Bustos se fue de Millonarios. (Foto: GettyImages)

Bustos llegó a Millonarios con un contrato por una temporada, y aunque logró meter al equipo en la Copa Sudamericana, no terminó de gustar a la hinchada y a la directiva. Su salida se habría dado en términos cordiales y sin grandes cuotas a pagar.

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Los números de Fabián Bustos en Millonarios

Fabián Bustos con la camiseta de Millonarios llegó a dirigir un total de 32 partidos entre todas las competencias. Sumando 16 victorias, 9 empates y tan solo 7 derrotas.

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