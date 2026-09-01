¡Última hora! Flamengo tomó esta decisión con Gonzalo Plata tras su regreso: ¿Ya no lo quieren?

Gonzalo Plata tuvo que regresar a Flamengo y ahora el club tomó una nueva decisión con su futuro.

Gonzalo Plata es la gran noticia de este cierre de mercado de fichajes, después de que el ecuatoriano no pasara los chequeos médicos en Rusia, tras su llegada al Dynamo de Moscú. Esta decisión ha generado tanta polémica que en Flamengo ya tienen varias decisiones.

De acuerdo a GeGlobo, Flamengo demandaría al Dynamo de Moscú tras no acordar el fichaje. El club ruso regresó a Gonzalo Plata y también a Matheus Martins de Botafogo. Ambos jugadores viajaron desde Brasil, y al final el chequeo impidió su fichaje.

La contundente decisión de Flamengo con Gonzalo Plata

Por otro lado, Mr.OFFSIDER revela que Flamengo acepta el regreso de Gonzalo Plata, pero buscará ponerlo en un nuevo equipo en las siguientes semanas. Por lo cual, aunque el ecuatoriano debe regresar a Brasil, lo más probable es que ni se quede en su anterior club.

Gonzalo Plata tuvo que regresar a Flamengo. (Foto: GettyImages)

No se han dado detalles del futuro de Gonzalo Plata ni que fue lo qué causó que no pase los chequeos médicos. La información preliminar habla de un problema en la rodilla para el ecuatoriano, que venía jugando con normalidad en el fútbol brasileño.

El sueldo que iba a ganar Gonzalo Plata en Dynamo de Moscú

Flamengo le paga a Gonzalo Plata un salario cercano a los 800 mil dólares por año, sin embargo, el ecuatoriano iba a llegar a Rusia a ganar poco más de 1 millón de dólares al año. El regreso del ecuatoriano a jugar en Europa, parece que, tendrá que seguir esperando.

Publicidad

Encuesta¿Debe Flamengo vender a Gonzalo Plata? ¿Debe Flamengo vender a Gonzalo Plata? YA VOTARON 0 PERSONAS

Datos clave: