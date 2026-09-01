Millonarios eligió nuevo entrenador tras la inesperada salida de Fabián Bustos en plena Liga Colombiana

¡Humo blanco en El Campín! Millonarios eligió a nuevo entrenador tras la sorpresiva salida de Fabián Bustos. ¡Entérate de quién tomará el mando!

De un momento a otro, y cuando nadie lo esperaba, explotó la bomba informativa: Fabián Bustos dejó de ser el entrenador de Millonarios a 27 horas del partido contra Independiente Santa Fe en la Liga Colombiana II-2026. ¡Ya hay un nuevo entrenador!

Millonarios completó el quinto partido consecutivo sin perder en la Liga Colombiana, era quinto de la tabla posiciones con once puntos y una diferencia de cuatro goles a favor, pero los silbidos y reproches de los hinchas porque el equipo no juega bien nunca dejaron de estar presente en la era de Bustos.

Mientras el periodista Juan Felipe Cadavid, de la emisora ‘La FM‘, dio la primicia de la salida de Fabián Bustos de Millonarios, Antonio Casale agregó que la dirigencia del equipo albiazul le pidió la salida al DT argentino. Entonces, ¿quién va a dirigir el partido contra Independiente Santa Fe del miércoles 2 de septiembre a las 8:30 P.M? Es un nombre de la casa…

Millonarios eligió nuevo DT tras la inesperada salida de Fabián Bustos

Bustos dejó de ser el DT de Millos. (Foto: Getty Images y archivo particular)

El periodista Carlos Orduz, de ‘ESPN’, dijo en el programa ‘Balón Dividido’ del primero de septiembre que fuentes le informaron que Millonarios eligió a Omar ‘El Cabezón’ Rodríguez como el nuevo técnico tras la salida de Fabián Bustos para dirigir el partido contra Santa Fe y hasta que se consiga un nuevo entrenador de manera definitiva.

Los números de Fabián Bustos en Millonarios

Tan solo dirigió 32 partidos y la victoria más importante fue eliminar a Atlético Nacional en la fase previa de la Copa Sudamericana 2026. Fabián Bustos se despidió de Millonarios tras 16 victorias, 9 empates y 7 derrotas con 58 goles a favor, 32 goles en contra y un rendimiento del 59.4 por ciento.

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