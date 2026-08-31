Óscar Zambrano no se quedaría en la Premier League y este sería su nuevo destino

Óscar Zambrano ya no jugaría en la Premier League y este sería su nuevo equipo. Las lesiones no lo dejaron brillar.

Óscar Zambrano podía quedarse esta temporada en la Premier League y finalmente vivir ese “gran sueño” de jugar en la mejor Liga del mundo. El joven jugador ecuatoriano fue fichado por el Hull City, pero ahora todo cambiaría para él.

Resulta que es poco probable que Óscar Zambrano se quede en el Hull City para esta temporada. Quedan solo 1 día de mercado, y finalmente el jugador ecuatoriano tendría todo encaminado para salir a una nueva estructura, pero se quedaría en Europa.

Los primeros dos grandes nombres que se acercan al futuro de Óscar Zambrano son el Cardiff City y también el Celtic de Escocia. El segundo le representaría al ecuatoriano seguir jugando en la primera división de una Liga importante como es la de Escocia.

Por otro lado, la ventana del Cardiff City representaría para el ecuatoriano quedarse en Inglaterra y nuevamente volver a jugar en el ascenso del país. Ya el ecuatoriano estuvo en este campeonato, cuando tuvo sus primeros pasos con el Hull City.

Óscar Zambrano podría irse del Hull City. (Foto: GettyImages)

En su mejor momento, Óscar Zambrano acabó siendo suspendido por dopaje en Inglaterra. El ecuatoriano estuvo más de 10 meses sancionado y sin poder tocar una pelota y eso, evidentemente, terminó afectando su carrera y ahora ha pasado por varias lesiones.

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¿Cuándo fue el último partido de Óscar Zambrano?

Para encontrar el último partido de Óscar Zambrano hay que viajar hasta el mes de mayo, cuando vistió los colores de Maribor, en ese momento salía de una lesión muscular. Ahora el jugador vuelve a pasar por lesiones y eso apuraría su salida a un club.

A Óscar Zambrano lo apodaban 2 “el nuevo Moisés Caicedo”

En sus inicios, Zambrano llegó a ser considerado el “nuevo Moisés Caicedo”. Incluso fue convocado a la Selección de Ecuador, cuando apenas brillaba en Liga de Quito. No obstante, un dopaje involuntario con un antialérgico afectó al jugador.

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En síntesis:

Óscar Zambrano dejaría el Hull City ante el interés del Cardiff City y Celtic.

dejaría el ante el interés del Cardiff City y Celtic. Cardiff City y Celtic de Escocia se perfilan como los posibles destinos de Óscar Zambrano .

y se perfilan como los posibles destinos de . 10 meses estuvo suspendido Óscar Zambrano en Inglaterra por una sanción de dopaje.