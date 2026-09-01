¡Bombazo! Juan Riquelme Angulo tiene nuevo equipo y se muda a la Premier League

El joven delantero ecuatoriano sorprende a todos y se muda a la Premier League.

Juan Riquelme Angulo tiene nuevo equipo para seguir su carrera y de manera totalmente inesperada el delantero ecuatoriano se muda a jugar en la Premier League. Eran varios los equipos que lo estaban buscando y ahora el futbolista fue anunciado en su nuevo club.

Sunderland es el nuevo equipo de Juan Riquelme Angulo

Para sorpresa de todos en Ecuador, el Sunderland, hogar de Nilson Angulo, acaba de fichar a Juan Riquelme Angulo. El club lo hizo oficial en sus redes sociales y el delantero ecuatoriano ahora se muda a jugar en la Premier League en un movimiento que sorprende a todos.

Angulo venía sonando para diferentes clubes, pero el ecuatoriano da rápidamente el salto a jugar en Europa y en una Liga importante, además en un equipo que en este año también competirá en Europa. Es una gran oportunidad para el jugador.

Welcome to Sunderland, Juan Riquelme Angulo Caicedo! ❤️ pic.twitter.com/thtE0r9ci0 — Sunderland AFC (@SunderlandAFC) September 2, 2026

El nuevo sueldo de Juan Riquelme Angulo

Al ser todavía un delantero sin mucha experiencia en su carrera y ser su primer equipo en Europa, el sueldo de Juan Riquelme Angulo en Sunderland estaría lejos del top que es Xhaka con un salario de 6 millones por año. El delantero seguramente estará en cifras cercanas al medio millón o millón de dólares como acostumbra el club.

Cuánto gana Independiente del Valle por esta venta

Desde Inglaterra reportan que Juan Riquelme Angulo llega al Sunderland por un precio de más de 6 millones de dólares. Con esto, Independiente del Valle mete otra gran venta para su historial.

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En síntesis: