Tras una larga reunión: revelan la postura de Marcelo Gallardo sobre dirigir a Ecuador

Gallardo y la Selección de Ecuador ya tienen una respuesta sobre el futuro del banquillo de 'La Tri' para las siguientes temporadas.

Marcelo Gallardo está cada vez más cerca de llegar a la Selección de Ecuador y ahora tras una larga reunión entre él y el presidente de la FEF, Francisco Egas, finalmente hay una postura del DT. Resulta que entre ambas partes hay importantes puntos de coincidencia.

De acuerdo a la revelación de César Luis Merlo, Marcelo Gallardo encontró algunos puntos de conexión con la Selección de Ecuador de cara al futuro. Merlo reveló que esta primera reunión entre las dos partes respondió directamente a temas deportivos.

Ahora mismo se reveló que las partes volverían a tener una reunión, pero ya de manera definitiva para cerrar el pase del entrenador a la Selección de Ecuador. Son horas claves para definir qué pasa y si al final el camino del ‘Muñeco’ con ‘La Tri’ se terminan uniendo.

Gallardo fue siempre la principal opción de la Selección de Ecuador y ahora mismo es clave que el DT acepte la propuesta. Ya quedan menos de 24 días para que Ecuador vuelva a jugar un amistoso y todavía ‘La Tri’ no ha confirmado a su nuevo entrenador.

Marcelo Gallardo cada vez más cerca de la Selección de Ecuador. (Foto: GettyImages)

El sueldo de Marcelo Gallardo en la Selección de Ecuador

Por otro lado, Studio Fútbol adelanta que Marcelo Gallardo y la Selección de Ecuador aún no han tratado temas económicos, pero esperan que estos se resuelvan rápidamente. El DT tiene la intención de dirigir a Ecuador, y ‘La Tri’ lo tiene como el principal candidato.

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Los dos candidatos para ser DT de Ecuador

Aunque Gallardo es la principal opción, ahora mismo hay un plan B por si se cae su llegada. La otra opción que se maneja fuerte en la Selección de Ecuador es Roberto Martínez, el ex DT de Portugal estaría también en planes de la FEF para hacer este movimiento.

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