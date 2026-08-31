Urgente: Se terminó la novela y Gustavo Puerta tiene nuevo equipo

El jugador colombiano al final llegará a la Premier League para jugar con este equipo.

Este lunes 31 de agosto de 2026 se terminaron todos los rumores sobre el futuro de Gustavo Puerta, y finalmente el jugador colombiano tiene nuevo equipo. Entre tantas ofertas, el jugador finalmente optó por jugar en la Premier League, pero antes hará una pausa.

El nuevo equipo de Gustavo Puerta

Gustavo Puerta tiene nuevo equipo para esta temporada y es el Nottingham Forest, no obstante, en este mismo curso el jugador colombiano será cedido al Olympiacos. Esto es lo que quería el grupo empresarial que pagó la cláusula por el colombiano.

Puerta parecía decidido a no hacer este camino, pero al final el jugar en la Premier League en la siguiente temporada parece que terminó inclinando al jugador. El futbolista estaba esperando la Benfica, pero el club portugués nunca dio ese paso definitivo por él.

Puerta estaba jugando en el Racing de Santander en España. (Foto: GettyImages)

Puerta hizo un gran Mundial 2026, donde incluso le quitó el lugar a Richard Ríos. Por lo cual, el jugador tenía a varios clubes interesados en su fichaje y era el momento de dar el salto. Aunque en el Racing de Santander no querían que se vaya, se pagó su clausula y se marcha.

El sueldo de Gustavo Puerta en su nuevo equipo

En Racing de Santander, Gustavo Puerta estaba ganando un salario cercano a los 400.000 al año, pero ahora en el Forest/ Olympiacos seguramente su salario se acabe elevando a casi 1 millón de dólares, que es el promedio de sueldo que se paga en ambos clubes.

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