Lo daban por retirado, hay una oferta de Perú, y este será el equipo de Jaime Ayoví en 2026

Jaime Ayoví despertó todo tipo de rumores para su carrera en el 2026, ya que primero se habló de una salida del ‘Bombillo’, luego de un retiro, y ahora finalmente se supo qué pasará con él esta temporada. El delantero también recibió una oferta de Perú.

Aunque la oferta para ir a jugar en Perú era muy tentativa y el retiro también parecía algo lógico, Jaime Ayoví seguirá jugando en este 2026 y lo hará con Emelec. De acuerdo a la información de Álvaro Riera, el jugador ya reportó en el polideportivo del club.

La ‘Yoya’ no quiere dejar a Emelec en la condición en la que está y se presenta como un gran apoyo para 2026. Se especuló que podría ayudar al equipo en el cuerpo técnico de Guillermo Duró, pero el jugador habría decidido seguir 1 año más en activo.

Por otro lado, Emelec también se encuentra con una baja de delanteros, ya que tanto Facundo Castelli como Jostin Cuero dejaron el club al terminar su contrato. La única opción que les queda es José ‘Tin’ Angulo y también Miller Bolaños para el siguiente año.

Jaime Ayoví se quedaría en Emelec para 2026. (Foto: Imago)

La ‘Yoya’ regresó a Emelec en el 2023 y desde entonces el delantero se ha mostrado más como un hincha que juega con la camiseta de su equipo, que como otro jugador. El futbolista siempre ha revelado que también quiere ser presidente del club.

Las estadísticas de Jaime Ayoví en la temporada anterior

En la última temporada con Emelec, Jaime Ayoví llegó a sumar en cancha 1.418 minutos. El delantero disputó 29 partidos, y es que en gran parte del primer semestre varios delanteros estaban lesionados y no había fichajes, por eso le tocó jugar varios minutos. El delantero marcó 5 goles.

Los problemas económicos de Emelec

Actualmente, Emelec tiene varios problemas económicos que le complican su administración para 2026. Tiene más de 9 sanciones en FIFA, que le impiden fichar a nuevos jugadores y de seguir así incluso se expone a un posible descenso administrativo como El Nacional.

En síntesis: