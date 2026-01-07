Piero Hincapié ya se ganó un lugar muy importante en Arsenal y ahora es titular indiscutido en el equipo de Arteta. La llegada del ecuatoriano cambió totalmente la defensa de los ‘Gunners’ y esto le encantó a Mikel Arteta que dejó varios elogios para el ecuatoriano.
En la previa del partido entre Arsenal y Liverpool, Mikel Arteta dejó un gigante elogio para Piero Hincapié. El ecuatoriano comenzó como central, pero en los últimos partidos volvió a ser lateral por la izquierda, siendo de los mejores para los de Londres.
Arteta dejó estos elogios para Hincapié y le puso un apodo: “Estoy muy impresionado porque, obviamente, llegó muy, muy tarde en el mercado, sin pretemporada y además después de una cirugía. Ha sido enorme. Quiero decir, en todo lo que le hemos pedido que haga, lo ha cumplido, y además en varios roles“, afirmó Arteta.
Por otro lado, Arteta también reconoció como Hincapié cambió el vestuario y aportó a él: “Creo que ha sido un gran impulso para el equipo y otro paso más en cuanto a lo que puede aportar al grupo“, comentó el DT, muy emocionado por el nivel del ecuatoriano.
Arsenal ahora es el líder absoluto de la Premier League y puede sacar una ventaja de 8 puntos contra Manchester City, casi sentenciando este torneo. No obstante, para que llegue a esa ventaja, el Arsenal necesita vencer a Liverpool en el partido donde Hincapié sería titular.
Los números de Hincapié con Arsenal
Con la camiseta de Arsenal, Hincapié ya ha jugado 15 partidos, primero viniendo desde el banco de suplentes y luego ya siendo titular como central y también como lateral. El ecuatoriano ya lleva 1.041 minutos en cancha con la camiseta del líder de la Premier y de la Champions League.
Arsenal aún no compra a Piero Hincapié
Arsenal tiene “cedido” a Piero Hincapié, con una obligación de compra a finales de 2026. El club ‘Gunner’ seguramente la hará efectiva en las siguientes semanas, ya que en el Norte de Londres están encantados con él y con el gran nivel que llevó a la plantilla.
