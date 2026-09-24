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Ecuador perdió contra Corea del Sur y los hinchas explotan contra los culpables ¿van contra Marcelo Gallardo?

La Selección de Ecuador arrancó con derrota la gira asiática en el debut de Marcelo Gallardo y los hinchas culparon a 4 jugadores.

Ecuador perdió contra Corea del Sur y los hinchas explotan contra estos jugadores ¿los saca Marcelo Gallardo?
Ecuador perdió contra Corea del Sur y los hinchas explotan contra estos jugadores ¿los saca Marcelo Gallardo?

La Selección de Ecuador tuvo su esperado debut bajo el mando de Marcelo Gallardo frente a Corea del Sur y el estreno dejó varias conclusiones. Más allá de las novedades que presentó el entrenador argentino, algunos jugadores no lograron destacar y fueron señalados por los hinchas tras el partido que terminó en derrota 3-0.

Uno de ellos fue Alan Franco, el volante ocupó una posición central en el mediocampo, pero tuvo dificultades para darle salida limpia al equipo y Ecuador terminó recurriendo demasiado al pelotazo para superar la presión de Corea del Sur.

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También hubo cuestionamientos para Ángelo Preciado y Pervis Estupiñán. Los laterales tuvieron poca participación ofensiva y no lograron proyectarse con comodidad, algo que terminó obligando a John Yeboah y Nilson Angulo a retroceder demasiado para entrar en contacto con el balón y generar juego.

Otro de los señalados fue Jordy Caicedo. El delantero tuvo poca movilidad durante el partido y le costó convertirse en una referencia constante para los ataques de la Tricolor, especialmente cuando Ecuador intentaba salir desde su propio campo.

Ecuador volverá a jugar el 1 de octubre frente a Japón, por la Copa Kirin. Gallardo tendrá varios días más de entrenamiento con sus jugadores y seguramente aprovechará ese tiempo para realizar ajustes y probar variantes en el equipo titular.

Los partidos de la Selección de Ecuador

  • Jueves 24 de septiembre: Corea del Sur vs. Ecuador, en el Suwon World Cup Stadium (Big Bird Stadium). Hora en Ecuador: 06:00. Será el debut oficial de Gallardo.
  • Jueves 1 de octubre: Japón vs. Ecuador, en el Estadio de Yokohama (Nissan Stadium), por la Copa Kirin. Hora en Ecuador: 05:10.
  • Lunes 5 de octubre: Ecuador vs. Panamá o Nueva Zelanda, en el Estadio Nacional de Tokio, también por la Copa Kirin. El rival y el horario definitivo dependen del resultado ante Japón.
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Heungmin Son marcó el 2-0 de Corea del Sur a Ecuador. Foto: Getty.

Heungmin Son marcó el 2-0 de Corea del Sur a Ecuador. Foto: Getty.

En resumen

  • La Selección de Ecuador sufrió una dolorosa derrota ante Corea del Sur en su reciente compromiso internacional de esta temporada 2026.
  • La afición tricolor expresó su masivo descontento en redes sociales, señalando responsabilidades individuales y colectivas por el rendimiento mostrado en la cancha.
  • Marcelo Gallardo quedó en el centro de las críticas del público, que cuestiona severamente sus planteamientos tácticos y decisiones durante el desarrollo del juego.
Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
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