La Selección de Ecuador arrancó con derrota la gira asiática en el debut de Marcelo Gallardo y los hinchas culparon a 4 jugadores.

La Selección de Ecuador tuvo su esperado debut bajo el mando de Marcelo Gallardo frente a Corea del Sur y el estreno dejó varias conclusiones. Más allá de las novedades que presentó el entrenador argentino, algunos jugadores no lograron destacar y fueron señalados por los hinchas tras el partido que terminó en derrota 3-0.

Uno de ellos fue Alan Franco, el volante ocupó una posición central en el mediocampo, pero tuvo dificultades para darle salida limpia al equipo y Ecuador terminó recurriendo demasiado al pelotazo para superar la presión de Corea del Sur.

También hubo cuestionamientos para Ángelo Preciado y Pervis Estupiñán. Los laterales tuvieron poca participación ofensiva y no lograron proyectarse con comodidad, algo que terminó obligando a John Yeboah y Nilson Angulo a retroceder demasiado para entrar en contacto con el balón y generar juego.

Otro de los señalados fue Jordy Caicedo. El delantero tuvo poca movilidad durante el partido y le costó convertirse en una referencia constante para los ataques de la Tricolor, especialmente cuando Ecuador intentaba salir desde su propio campo.

Ecuador volverá a jugar el 1 de octubre frente a Japón, por la Copa Kirin. Gallardo tendrá varios días más de entrenamiento con sus jugadores y seguramente aprovechará ese tiempo para realizar ajustes y probar variantes en el equipo titular.

Los partidos de la Selección de Ecuador

Jueves 24 de septiembre: Corea del Sur vs. Ecuador, en el Suwon World Cup Stadium (Big Bird Stadium). Hora en Ecuador: 06:00. Será el debut oficial de Gallardo.

Jueves 1 de octubre: Japón vs. Ecuador, en el Estadio de Yokohama (Nissan Stadium), por la Copa Kirin. Hora en Ecuador: 05:10.

Lunes 5 de octubre: Ecuador vs. Panamá o Nueva Zelanda, en el Estadio Nacional de Tokio, también por la Copa Kirin. El rival y el horario definitivo dependen del resultado ante Japón.

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¡Gol de Corea del Sur! 🇰🇷⚽ Al minuto 55', Oh Hyeon-Gyu remató desde la media luna en una contra rápida. La pelota se desvió en Porozo y descolocó a la zaga tricolor. https://t.co/5c8qZgzB0I



⏱️ 55’ | 🇰🇷 Corea del Sur 1-0 Ecuador 🇪🇨#LaTri #Ecuador pic.twitter.com/6g8WlqxhI4 — Teleamazonas (@teleamazonasec) September 24, 2026

¡QUÉ GOLAZO, POR FAVOR! ⚽🔥



Son Heung-min anota de tiro libre desde un ángulo increíble para poner el 2-0 a favor de Corea ante Ecuador. ¡La estrella de #LAFC demuestra que todavía tiene muchísimo gas en el tanque! 🇰🇷⚡️https://t.co/5c8qZgzB0I pic.twitter.com/yqZkY68JfQ — Teleamazonas (@teleamazonasec) September 24, 2026

Heungmin Son marcó el 2-0 de Corea del Sur a Ecuador. Foto: Getty.

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