Ecuador cayó goleado ante Corea del Sur y ya habría cambios en el once de Marcelo Gallardo

Marcelo Gallardo debutó con goleada en la Selección de Ecuador y tras el partido contra Corea del Sur, habrá cambios en el once.

La Selección de Ecuador cayó 3-0 ante Corea del Sur en el debut de Marcelo Gallardo y el resultado dejó varias dudas en el equipo. El entrenador argentino ya analizaría modificaciones para el próximo partido de la Tricolor, buscando una reacción inmediata y un mejor funcionamiento colectivo.

El primer cambio estaría en la defensa, Jackson Porozo fue uno de los jugadores más cuestionados ante Corea del Sur y podría perder su lugar en el siguiente encuentro. Su reemplazante sería Leonardo Realpe, quien ya venía apareciendo como una de las alternativas de Gallardo para la zaga.

En ataque también habría novedades, Juan Riquelme Angulo tendría la posibilidad de ser titular frente a Japón después de aprovechar los minutos que recibió ante Corea del Sur. El delantero mostró más movilidad y participación que Jordy Caicedo, por lo que Gallardo podría darle la oportunidad de iniciar el partido.

El arco sería otra de las posiciones que podría cambiar. Hernán Galíndez quedó algo expuesto en los goles recibidos y Gonzalo Valle aparece como una alternativa para ocupar su lugar. En el mediocampo, además, Alan Franco fue uno de los más criticados y podría ser reemplazado por Denil Castillo, quien ya era considerado como una opción por el nuevo cuerpo técnico.

Con estos movimientos, Ecuador podría presentar ante Japón un once con Gonzalo Valle; Ángelo Preciado, Leonardo Realpe, Willian Pacho, Pervis Estupiñán; Denil Castillo, Pedro Vite; John Yeboah, Keny Arroyo, Juan Riquelme Angulo y Nilson Angulo. Gallardo tendrá varios días para trabajar con el plantel antes del próximo encuentro y buscar una respuesta después del duro estreno.

Los partidos de la Selección de Ecuador

Jueves 24 de septiembre: Corea del Sur vs. Ecuador, en el Suwon World Cup Stadium (Big Bird Stadium). Hora en Ecuador: 06:00. Será el debut oficial de Gallardo.

Jueves 1 de octubre: Japón vs. Ecuador, en el Estadio de Yokohama (Nissan Stadium), por la Copa Kirin. Hora en Ecuador: 05:10.

Lunes 5 de octubre: Ecuador vs. Panamá o Nueva Zelanda, en el Estadio Nacional de Tokio, también por la Copa Kirin. El rival y el horario definitivo dependen del resultado ante Japón.

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¡Gol de Corea del Sur! 🇰🇷⚽ Al minuto 55', Oh Hyeon-Gyu remató desde la media luna en una contra rápida. La pelota se desvió en Porozo y descolocó a la zaga tricolor. https://t.co/5c8qZgzB0I



⏱️ 55’ | 🇰🇷 Corea del Sur 1-0 Ecuador 🇪🇨#LaTri #Ecuador pic.twitter.com/6g8WlqxhI4 — Teleamazonas (@teleamazonasec) September 24, 2026

¡QUÉ GOLAZO, POR FAVOR! ⚽🔥



Son Heung-min anota de tiro libre desde un ángulo increíble para poner el 2-0 a favor de Corea ante Ecuador. ¡La estrella de #LAFC demuestra que todavía tiene muchísimo gas en el tanque! 🇰🇷⚡️https://t.co/5c8qZgzB0I pic.twitter.com/yqZkY68JfQ — Teleamazonas (@teleamazonasec) September 24, 2026

🚨 ¡DURO GOLPE EN EL DEBUT DE GALLARDO!



Dong-gyeong Lee puso el 3-0 y es goleada de Corea del Sur sobre la Selección de Ecuador en amistoso internacional. https://t.co/5c8qZgzB0I



⚽ Corea del Sur 3-0 Ecuador pic.twitter.com/NEebmxYJxB — Teleamazonas (@teleamazonasec) September 24, 2026

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Heungmin Son marcó el 2-0 de Corea del Sur a Ecuador. Foto: Getty.

En resumen