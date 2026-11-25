Barcelona SC e Independiente del Valle protagonizaron una batalla bajó la lluvia en su partido de la LigaPro.

Este miércoles 25 de noviembre de 2026 Barcelona SC e Independiente del Valle al fin jugaron el partido diferido del primer hexagonal del campeonato. En un encuentro bajo la lluvia que destruyó la cancha, pero que tuvo emociones de todo tipo.

Independiente del Valle se adelantó en el primer tiempo por un autogol de Byron Castillo. Los primeros 45 minutos fueron para los ‘Rayados’ que supieron golpear en los momentos precisos. Pero todo cambió para el segundo tiempo por no aprovechar esas oportunidades.

Barcelona SC salió el segundo tiempo sabiendo que necesitaba al menos un empate en el partido y se encontró con varias situaciones a favor. Primero Jhegson Méndez se hizo expulsar de manera insólita y posteriormente le dieron un penal por VAR.

La suerte de Barcelona SC no se fue, puesto que, Jhonny Quiñónez falló el primer cobro y luego el VAR llamó por adelantamiento de Quintana. En el segundo cobro el volante sí “tiró a matar” y consiguió el empate con más de 20 minutos por jugar. Al final el mismo VAR le quitó un penal que Guerrero había dado y podía ser la victoria para los amarillos.

Con este empate, Barcelona SC se complica en su sueño de entrar a la Copa Libertadores. El equipo amarillo se juega todo contra Aucas en la próxima fecha, ya que el ‘Ídolo’ ahora quedó a 4 puntos del tercer puesto que da ese cupo al torneo internacional.

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¿Cuándo volverá a jugar Barcelona SC?

El próximo partido de Barcelona SC será contra Aucas el siguiente sábado, 28 de noviembre de 2026. En ese encuentro será todo o nada para los amarillos si quieren entrar a Copa Libertadores en 2027 no le sirve otro resultado que no sea la victoria.

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