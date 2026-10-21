“Lo que yo quiero es…”: tras ser vinculado con Barcelona SC, Guillermo Sanguinetti rompe el silencio

El DT de Macará rompe el silencio sobre su futuro y sobre su relación con Barcelona SC.

Este miércoles 21 de octubre de 2026 se reveló que uno de los candidatos para llegar a Barcelona SC como nuevo DT en la temporada 2027 es Guillermo Sanguinetti. El DT de Macará es uno de los entrenadores más buscados en el fútbol ecuatoriano y ahora rompió el silencio.

En la previa del partido contra Liga de Quito, el DT de Macará salió a aclarar los rumores que lo ponen cerca de Barcelona SC, afirmando que, de momento, él está muy cómodo en Macará. Además, confirmó que su contrato termina a finales de 2027.

“Lo que yo quiero es concentrarme en estos partidos, en el objetivo que tenemos. No soy yo el que tiene que hablar de mi contrato. La realidad es que sí termino contrato a fin de este año. Estoy muy cómodo acá en Macará, pero bueno hay que esperar“, comentó el entrenador.

Cuando nuevamente le quisieron preguntar por su futuro y por un posible movimiento a otro equipo de la LigaPro, el DT fue tajante y cerró el tema con un no. De momento, la directiva de Macará también está entusiasmada con la idea de renovarlo.

Sanguinetti suena para llegar a Barcelona SC. (Foto: Imago)

Macará lleva una gran temporada en este 2026, puesto que, es el equipo mejor posicionado en la pelea por el segundo lugar y está casi seguro en la siguiente Copa Libertadores. Ese gran éxito también se comprende en el buen trabajo que viene haciendo el DT y sus colaboradores.

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Los números de Guillermo Sanguinetti con Macará en esta temporada

En esta temporada con Macará, entre todas las competencias, Sanguinetti ha dirigido un total de 44 partidos. Su equipo lleva 22 victorias, 11 empates y 11 derrotas. El ‘Topo’ llegó en 2025 y termina contrato a finales de 2026. La directiva ya avisó que le renovarían si le gana a LDU.

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