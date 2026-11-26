Junior Sornoza salió a zona mixta a aclarar por qué a Barcelona SC le está molestando y calentando los partidos contra Independiente del Valle.

Barcelona SC contra Independiente del Valle se ha convertido en uno de los partidos más calientes e intensos de los últimos años. El encuentro de ayer en El Monumental bajo la lluvia no fue la excepción. Ahora Junior Sornoza salió a explicar por qué este encuentro se calienta tanto.

Tras el partido entre Barcelona SC e Independiente del Valle, Junior Sornoza salió a la zona mixta y conversó con los medios de comunicación. El ‘Zorro’ reveló que al ‘Ídolo’ le molesta que los rayados estén ganando campeonatos en los últimos años.

“Se han vuelto picantes últimamente. Nosotros con mucha tranquilidad, capaz a ellos (Barcelona SC) no les gusta que nosotros ganemos títulos y es la realidad. Son el equipo con más hinchada del país y pienso que los títulos de nosotros no les están gustando“, comentó Sornoza.

Desde el último campeonato de Barcelona SC en 2020, Independiente del Valle ganó 1 Copa Sudamericana, 1 Recopa Sudamericana, 1 Copa Ecuador, 1 Supercopa Ecuador y 3 LigaPro. De ahí que, el capitán de IDV se refiera a los campeonatos del club.

🔵⚫ ¡SORNOZA ENCIENDE LA POLÉMICA!



🗣️ “Les molesta que nosotros ganemos títulos”.



Junior Sornoza, jugador de Independiente del Valle, dejó una contundente declaración tras el encuentro ante Barcelona SC. pic.twitter.com/uMq7ocw33K — La Radio Redonda GYE (@RedondaTv) November 26, 2026

“Nosotros seguimos con mucha tranquilidad, y seguimos trabajando. Respetando a todos los rivales que es lo más importante“, comentó de manera contundente Junior Sornoza. IDV ya llegó a este partido como campeón del fútbol ecuatoriano, tras dominar, de nuevo, la LigaPro.

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La tabla de posiciones de la LigaPro

Queda muy poco por definir en la tabla de posiciones del primer hexagonal de la LigaPro, sin embargo, el mayor aspecto a tomar en cuenta es el cupo en la Copa Libertadores. 3 equipos como Aucas, Liga de Quito y Barcelona SC están pelando por esa plaza.

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Datos clave:

Junior Sornoza declaró que a Barcelona SC le molestan los títulos de Independiente del Valle .

declaró que a le molestan los títulos de . 1 Copa Sudamericana, 1 Recopa, 1 Copa Ecuador, 1 Supercopa y 3 LigaPro ganó IDV desde 2020 .

ganó desde . Aucas, Liga de Quito y Barcelona SC pelean por el cupo a la Copa Libertadores.