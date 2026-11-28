El equipo de la LigaPro que está muy cerca de fichar a Lorenzo Faravelli para la siguiente temporada.

Se confirmó que Lorenzo Faravelli no jugará más en el Necaxa, tras revelar su salida para la temporada 2027. El volante forma parte de una larga lista de salidas, y ahora mismo su futuro estaría camino a Ecuador, donde ha sonado ya en varios equipos.

Los primeros interesados en su fichaje fueron Liga de Quito y Barcelona SC. En las últimas semanas se sumó hasta Aucas. Sin embargo, ahora mismo, se mete otro equipo en la ecuación, uno con grandes chances de definitivamente quedarse con su fichaje.

Según reveló César Luis Merlo, Lorenzo Faravelli tiene chances de jugar para un equipo de la LigaPro como Independiente del Valle. Este fue el club con el que mejor rendimiento se le vio a ‘Lolo’ y siendo uno de los mejores volantes del fútbol ecuatoriano.

Faravelli también viene interesando a diferentes equipos de Sudamérica, y ahora hasta Newell’s viene muy interesado en su contratación. El jugador argentino es uno de los perfiles libres en el mercado que más gusta a los diferentes clubes y por el cual pueden darse interesantes “batallas”.

Lorenzo Faravelli se marcha de Necaxa. (Foto: GettyImages)

Independiente del Valle tiene una gran base de jugadores, no obstante, tras la salida de Faravelli nunca pudo encontrar ese reemplazo para el jugador. El equipo es bicampeón de Ecuador y buscará un tricampeonato en 2027 y también llegar lejos en la Copa Libertadores.

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El valor de mercado de Lorenzo Faravelli

Lorenzo Faravelli tiene un valor de mercado de 1 millón de euros, según Transfermarkt, sin embargo, no será necesario pagar esa cifra. El volante está libre en el mercado de transferencias y solo deben acordar su sueldo si finalmente lo quieren comprar.

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