El campeón de Europa que quiere enfrentar a la Selección de Ecuador de Marcelo Gallardo

La Selección de Ecuador sigue sumando posibilidades de rivales de peso para los amistosos tras la designación de Marcelo Gallardo.

La Selección de Ecuador comienza a despertar el interés de importantes combinados internacionales. El nuevo proceso liderado por Marcelo Gallardo sigue despertando el interés de selecciones campeonas del Mundo y de Europa.

Jorge Jesus, actual entrenador de Portugal, habría solicitado la posibilidad de disputar partidos amistosos contra equipos de Sudamérica, destacando especialmente a Ecuador. El técnico portugués busca preparar a su equipo con rivales de diferentes estilos y considera a la Tricolor como una alternativa para futuros compromisos internacionales según A Bola.

El interés aparece en medio de la renovación que atraviesa Ecuador bajo la dirección de Marcelo Gallardo. El argentino fue presentado recientemente como nuevo entrenador y aseguró que la selección cuenta con el talento necesario para competir contra las principales potencias del fútbol mundial.

Un enfrentamiento contra Portugal de Cristiano Ronaldo representaría una revancha desde que se enfrentaron en el 2013. Ya el año pasado había rumores de que Ecuador enfrentaría a una potencia UEFA.

Además de Portugal, Argentina y Alemania también habrían mostrado interés en enfrentar a Ecuador en próximos partidos amistosos. La posibilidad de medirse ante estas selecciones refleja el atractivo que podría generar la Tricolor en el calendario internacional.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

Ecuador volverá a tener actividad en la fecha FIFA de septiembre y octubre, y sus rivales serían Corea del Sur y Japón. Antes del Mundial se hablaba de un enfrentamiento contra una potencia UEFA.

Publicidad

Selección de Ecuador vs. Portugal. Foto: Getty.

En resumen