Atlético Mineiro vendería a uno de sus ecuatorianos a Europa para el 2027

Atlético Mineiro le dará salida a uno de sus jugadores ecuatorianos para el siguiente año, regresándolo a Europa.

Atlético Mineiro prepara cambios en su plantilla de cara a la temporada 2027. El conjunto brasileño analiza la posibilidad de reducir su presupuesto y uno de sus futbolistas ecuatorianos podría convertirse en una de las salidas del próximo mercado de fichajes.

El jugador sacrificado sería Alan Minda, el extremo ecuatoriano no continuaría en el proyecto del Atlético Mineiro debido a la intención de la institución de disminuir sus gastos y equilibrar sus cuentas para la siguiente campaña.

Minda llegó al conjunto brasileño en enero de 2026, procedente del Cercle Brugge de Bélgica, por una transferencia cercana a los siete millones de euros. En sus primeros registros con el Mineiro sumó 13 partidos y dos goles, mientras que durante su etapa en el club belga disputó 99 encuentros y marcó 14 tantos.

La salida de Minda no afectaría a los otros ecuatorianos del plantel, Alan Franco y Ángelo Preciado permanecerían en Atlético Mineiro, por lo que el club mantendría a ambos futbolistas dentro de su planificación para 2027.

El futuro del extremo podría estar nuevamente en Europa. Además, Minda continúa siendo parte del proceso de la Selección de Ecuador y se encontraría convocado por Marcelo Gallardo para los próximos amistosos.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

Ecuador volverá a tener actividad en la fecha FIFA de septiembre y octubre, y sus rivales serían Corea del Sur y Japón. Antes del Mundial se hablaba de un enfrentamiento contra una potencia UEFA.

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Atlético Mineiro tiene tres ecuatorianos en su plantel. Foto: Getty.

En resumen