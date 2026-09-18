Marcelo Gallardo lo enfrentó en River Plate y ahora lo convocaría a la Selección de Ecuador

La Selección de Ecuador podría tener convocado a un jugador que Marcelo Gallardo enfrentó como entrenador de River Plate.

Marcelo Gallardo ya conoce de cerca a uno de los futbolistas que podría formar parte de su proyecto en la Selección de Ecuador. El entrenador argentino quedó impresionado con el rendimiento de un ecuatoriano cuando era DT de River Plate y ahora aparece como una alternativa para la Tricolor.

Se trata de Layan Loor, defensor de Independiente del Valle, a quien Gallardo enfrentó durante la Copa Libertadores 2025. El lateral fue titular en el partido disputado el 23 de abril en Quito, cuando River Plate empató 2-2 ante el conjunto ecuatoriano.

Loor ha ganado protagonismo con Independiente del Valle, durante la temporada 2025 disputó 34 partidos entre LigaPro, Copa Ecuador y torneos internacionales, mientras que en 2026 sumó 27 apariciones y marcó 2 goles.

Gallardo analiza alternativas para fortalecer el plantel de la Tricolor y Loor sería uno de los nombres que podría recibir una convocatoria en el próximo ciclo, según la información de Nicolás Ayala con FedePostera.

Antes de llegar a Independiente del Valle, el lateral defendió los colores de América de Quito y Universidad Católica, antes de incorporarse al conjunto negriazul en 2025. Además, ya tuvo una convocatoria con la Selección de Ecuador en 2024.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

Ecuador volverá a tener actividad en la fecha FIFA de septiembre y octubre, y sus rivales serían Corea del Sur y Japón. Antes del Mundial se hablaba de un enfrentamiento contra una potencia UEFA.

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Layan Loor – Independiente del Valle. Foto: Getty

En resumen