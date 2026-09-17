Los millones que ganó Liga de Quito en la Copa Libertadores

Liga de Quito se fue eliminado de la Copa Libertadores pero se llevó una fortuna en premios económicos por llegar a cuartos de final.

Liga de Quito quedó eliminado en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026, pero su participación en el torneo continental le permitió obtener una importante suma de dinero en premios. El conjunto ecuatoriano cerró su campaña con una millonaria recaudación.

De acuerdo con la información conocida, Liga de Quito acumuló 7,31 millones de dólares en premios durante su recorrido en la presente edición de la Libertadores, entre todas las rondas.

El equipo dirigido por Gustavo Álvarez avanzó hasta los cuartos de final, donde fue eliminado por Palmeiras en la tanda de penales, después de ganar 3-2 en el partido de vuelta e igualar 3-3 el marcador global.

El desglose de los premios fue el siguiente: 3 millones de dólares por disputar la fase de grupos, 1,36 millones por las cuatro victorias en esa instancia, 1,25 millones por clasificar a octavos y 1,7 millones por llegar a cuartos de final. En total, la cifra alcanzó los 7,31 millones de dólares.

En la edición de 2025, Liga de Quito recaudó 9,24 millones de dólares en premios, luego de alcanzar las semifinales del torneo. En aquella instancia, el conjunto albo fue eliminado precisamente por Palmeiras

La clasificación para el Mundial de Clubes 2029

Los equipos sudamericanos suman 3 puntos por victoria en la Copa Libertadores para esta clasificación, y es por eso que es clave que Liga ganara su encuentro ante Palmeiras. Así quedó la clasificación:

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Liga de Quito – Palmeiras, Copa Libertadores.