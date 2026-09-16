Las redes no tienen piedad: los mejores memes de la eliminación de Liga de Quito en la Copa Libertadores

Liga de Quito no pudo entrar a semifinales de la Copa Libertadores, y ahora estos son los mejores memes de esa caída.

Liga de Quito se mandó una remontada histórica en la Copa Libertadores, le ganó el partido a Palmeiras, pero el equipo ecuatoriano quedó eliminado en los penales. El club estuvo muy cerca de una hazaña sin precedentes, pero finalmente no pasó.

Los mejores memes de la eliminación de Liga de Quito

Las redes sociales estuvieron muy pendientes de Liga de Quito y de su caída en Copa Libertadores. Dejando algunos grandes memes y demostrando que no hay piedad para nadie:

*Nadie*



Los muchachos de Emelec y Barcelona gritando los goles del Palmeiras sobre Liga de Quito: pic.twitter.com/ZpIfNesGBZ — Out of Context Libertadores (@OC_Libertadores) September 16, 2026

"Debes estar muy triste por la eliminación de un equipo ecuatoriano de la libertadores"



pov yo ahora en la sala de mi casa pic.twitter.com/n7LmYVAayu — CJ (@ciyiei) September 17, 2026

La final será Flamengo vs Palmeiras: pic.twitter.com/IW1LWBO9k4 — Out of Context Libertadores (@OC_Libertadores) September 17, 2026

LO QUE ACABA DE HACER LIGA DE QUITO



LA DEFENSA DE PALMEIRAS



pic.twitter.com/BWz9tqoBr0 — Palmerista (@Palmerista10) September 16, 2026

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Los mejores memes de la eliminación de Liga. (Foto: Captura de pantalla)

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Los mejores memes de la eliminación de Liga. (Foto: Captura de pantalla)

Los mejores memes de la eliminación de Liga. (Foto: Captura de pantalla)

Las semifinales de la Copa Libertadores

Con la clasificación de Palmeiras, ya hay una semifinal decidida en la Copa Libertadores:

Palmeiras vs Fluminense

La otra saldra de Flamengo/ IDV vs Estudiantes/Corinthians