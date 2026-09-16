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Las redes no tienen piedad: los mejores memes de la eliminación de Liga de Quito en la Copa Libertadores

Liga de Quito no pudo entrar a semifinales de la Copa Libertadores, y ahora estos son los mejores memes de esa caída.

Los mejores memes de Liga de Quito eliminado de la Copa Libertadores
© GettyImages/ Edit BVLos mejores memes de Liga de Quito eliminado de la Copa Libertadores

Liga de Quito se mandó una remontada histórica en la Copa Libertadores, le ganó el partido a Palmeiras, pero el equipo ecuatoriano quedó eliminado en los penales. El club estuvo muy cerca de una hazaña sin precedentes, pero finalmente no pasó.

Los mejores memes de la eliminación de Liga de Quito

Las redes sociales estuvieron muy pendientes de Liga de Quito y de su caída en Copa Libertadores. Dejando algunos grandes memes y demostrando que no hay piedad para nadie:

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Los mejores memes de la eliminación de Liga. (Foto: Captura de pantalla)

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Las semifinales de la Copa Libertadores

Con la clasificación de Palmeiras, ya hay una semifinal decidida en la Copa Libertadores:

  • Palmeiras vs Fluminense
  • La otra saldra de Flamengo/ IDV vs Estudiantes/Corinthians
Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
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