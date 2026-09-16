Las redes no tienen piedad: los mejores memes de la eliminación de Liga de Quito en la Copa Libertadores

Liga de Quito se mandó una remontada histórica en la Copa Libertadores, le ganó el partido a Palmeiras, pero el equipo ecuatoriano quedó eliminado en los penales. El club estuvo muy cerca de una hazaña sin precedentes, pero finalmente no pasó.
Los mejores memes de la eliminación de Liga de Quito
Las redes sociales estuvieron muy pendientes de Liga de Quito y de su caída en Copa Libertadores. Dejando algunos grandes memes y demostrando que no hay piedad para nadie:
*Nadie*— Out of Context Libertadores (@OC_Libertadores) September 16, 2026
Los muchachos de Emelec y Barcelona gritando los goles del Palmeiras sobre Liga de Quito: pic.twitter.com/ZpIfNesGBZ
"Debes estar muy triste por la eliminación de un equipo ecuatoriano de la libertadores"— CJ (@ciyiei) September 17, 2026
pov yo ahora en la sala de mi casa pic.twitter.com/n7LmYVAayu
La final será Flamengo vs Palmeiras: pic.twitter.com/IW1LWBO9k4— Out of Context Libertadores (@OC_Libertadores) September 17, 2026
LO QUE ACABA DE HACER LIGA DE QUITO— Palmerista (@Palmerista10) September 16, 2026
LA DEFENSA DE PALMEIRAS
pic.twitter.com/BWz9tqoBr0
Eliminado Liga de Quito. pic.twitter.com/k0z85aFjEb— Bombillismo (@Bombillismo3) September 17, 2026
Juju pic.twitter.com/EvhGBaReqK— camilo ⚡️ (@apugolec) September 17, 2026
Los mejores memes de la eliminación de Liga. (Foto: Captura de pantalla)
Los mejores memes de la eliminación de Liga. (Foto: Captura de pantalla)
Los mejores memes de la eliminación de Liga. (Foto: Captura de pantalla)
Las semifinales de la Copa Libertadores
Con la clasificación de Palmeiras, ya hay una semifinal decidida en la Copa Libertadores:
- Palmeiras vs Fluminense
- La otra saldra de Flamengo/ IDV vs Estudiantes/Corinthians