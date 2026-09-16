Cristiano Ronaldo y Al-Nassr no pudieron quebrar el récord Mundial de River Plate

Al-Ain y su goleada por 4-0 sobre Al-Nassr son celebrados sobre todo en el estadio Monumental de Núñez. CR7 se queda sin el récord de River.

El debut de Cristiano Ronaldo por la Champions de Asia no pudo ser más estrellado. Su equipo cayó goleado frente al Al-Ain por 4-0 con el delantero portugués visiblemente frustrado ante una jornada que vuelve a ejemplificar sus complicaciones para ser campeón continental en Asia. Eso sí, la principal noticia pasa por un récord mundial que River Plate seguirá manteniendo durante un buen tiempo.

No nos olvidemos que Al-Nassr venía de igualar los 93 partidos consecutivos de River Plate anotando goles por competencias locales. Desde el 8 de diciembre de 2023 que el equipo de Cristiano Ronaldo no se queda con una portería a cero en el torneo local. El tema pasa por entender que ahora mismo, tras la goleada recibida en Emiratos Árabes, no podrán igualar el registro total de los Millonarios teniendo en cuenta todas las competiciones.

River igualó 96 partidos marcando de manera consecutiva entre 1936 y 1939. Los goles que anotó por torneos coperos e igualmente en partidos internacionales les hacían esperar el partido entre el Al-Nassr y Al-Ain con los dedos cruzados. La derrota sin tantos a favor de Cristiano Ronaldo hará que el equipo bonaerense mantenga su racha.

Si bien el equipo de Cristiano Ronaldo ya tiene el récord a nivel local con 94 partidos seguidos anotando gracias a su empate a uno contra Al-Khaleej el pasado sábado, se quedaron a dos encuentros de los 96 que River anotó de manera consecutiva teniendo en cuenta todas las competencias. La marca del equipo argentino de hace casi 100 años se mantiene en Sudamérica.

Al-Ain le cortó la racha de goles al Al-Nassr de CR7: GETTY

No fue una jornada amable para el portugués. Además de la goleada recibida, se le vio enojado y hasta incluso enfrentándose con argentinos como Matías Palacios. El conjunto de Arabia Saudita tendrá su siguiente desafío por el torneo continental asiático el próximo 12 de octubre cuando tenga que enfrentarse con el Neftchi Fergana de Uzbekistán.

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Cristiano Ronaldo sería convocado por Portugal

Se espera que este día viernes llegue la primera lista de Jorge Jesus para los partidos de la UEFA Nations League. El torneo es en este momento propiedad de Portugal a modo de campeón. En el año 2027 se disputará la Final Four donde veremos si finalmente CR7 tiene la posibilidad de luchar por un nuevo trofeo con su nación.

Los rumores de los últimos meses hablaban de la ventana de selecciones de septiembre y octubre como los partidos de despedida para el jugador. Todo era en materia de selecciones y al igual que ocurrirá con Lionel Messi el próximo 6 de octubre en el Estadio Monumental. De momento, medios como A Bola esperan que haga parte de las listas de Jesús.

Datos claves

Al-Nassr cayó 4-0 ante Al-Ain y perdió la opción de igualar el récord de River Plate .

cayó 4-0 ante y perdió la opción de igualar el récord de . River Plate mantiene la marca histórica mundial con 96 partidos seguidos marcando .

mantiene la marca histórica mundial con . Cristiano Ronaldo será convocado por Portugal para disputar la UEFA Nations League.