Beccacece no lo convocaba y Marcelo Gallardo tampoco lo llamaría a la Selección de Ecuador

La Selección de Ecuador seguiría descartando a un jugador con Marcelo Gallardo, tanto como pasó con Sebastián Beccacece.

Marcelo Gallardo prepara su primera convocatoria como entrenador de la Selección de Ecuador y todo apunta a que mantendría una de las decisiones que tomó Sebastián Beccacece en sus últimas listas. Un futbolista que había quedado fuera de los planes del anterior entrenador tampoco estaría considerado inicialmente por el ‘Muñeco’.

Se trata de Jeremy Sarmiento, extremo de 24 años que actualmente juega en el Middlesbrough de Inglaterra. Hasta el momento, el club inglés no habría recibido ninguna notificación por una eventual convocatoria del ecuatoriano, una señal de que podría quedarse nuevamente fuera de la Tricolor.

Sarmiento no disputa un partido con la Selección de Ecuador desde el 2024 Beccacece dejó de convocarlo durante su proceso y tampoco lo incluyó entre los 26 futbolistas de la lista previa para el Mundial 2026, quedando finalmente fuera de la Copa del Mundo.

A nivel de clubes, el extremo ha tenido bastante movimiento durante los últimos dos años. En la temporada 2024-25 disputó 37 partidos con Burnley y dos con Brighton; posteriormente jugó siete encuentros con Cremonese y, tras regresar a Inglaterra, acumuló 20 apariciones con Middlesbrough durante la 2025-26.

Gallardo tendría otras alternativas para ocupar las bandas en su primera convocatoria. Gonzalo Plata, Alan Minda, Anthony Valencia, John Yeboah y Keny Arroyo son algunos de los nombres que están por delante.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

Ecuador volverá a tener actividad en la fecha FIFA de septiembre y octubre, y sus rivales serían Corea del Sur y Japón. Antes del Mundial se hablaba de un enfrentamiento contra una potencia UEFA.

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Jeremy Sarmiento – Selección de Ecuador. Foto: Getty.

En resumen