Los jugadores de Liga de Quito que podrían ser convocados a la Selección de Ecuador

Liga de Quito podría tener convocados a la Selección de Ecuador a algunos de sus jugadores bajo la era de Marcelo Gallardo.

Marcelo Gallardo prepara su primera convocatoria como entrenador de la Selección de Ecuador y varios futbolistas de la LigaPro podrían aparecer en la lista. Entre los clubes que aportarían jugadores a la Tri está Liga de Quito, que cuenta con nombres que podrían ser considerados por el nuevo cuerpo técnico.

Los dos jugadores de Liga que tendrían mayores posibilidades de ser llamados son Michael Estrada y Gonzalo Valle. El delantero y el arquero han tenido protagonismo con el conjunto albo y aparecen como alternativas para el nuevo proceso de la Selección ecuatoriana.

Michael Estrada ha sido convocado en diferentes etapas y disputó el Mundial de Qatar 2022, mientras que Gonzalo Valle debutó con Ecuador en 2025 y fue considerado durante el proceso clasificatorio y en la Copa del Mundo de 2026.

En cuanto a sus números durante 2026, Estrada ha tenido participación en la campaña de Liga de Quito y es el goleador del equipo. Valle, es dueño del arco y también ha sumado minutos en la Copa Libertadores, donde tuvo una actuación destacada frente a Palmeiras.

En la delantera, Jordy Caicedo, Kevin Rodríguez, Juan Riquelme Angulo, Jeremy Arevalo son otros nombres que podrían ser convocados, mientras que en el arco podría darse el regreso de David Cabezas, Hernán Galíndez entre otros.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

Ecuador volverá a tener actividad en la fecha FIFA de septiembre y octubre, y sus rivales serían Corea del Sur y Japón. Antes del Mundial se hablaba de un enfrentamiento contra una potencia UEFA.

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