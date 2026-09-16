La primera publicación de Palmeiras, tras eliminar a Liga de Quito en la Copa Libertadores, en una serie histórica.

Palmeiras terminó eliminando a Liga de Quito en una serie histórica de la Copa Libertadores. Los brasileños tuvieron que llegar a los penales para vencer a LDU, pero tras aquella histórica serie, el club se mandó una publicación que dejó clara su conquista en Ecuador.

En sus cuentas de redes sociales, Palmeiras publicó un arte que demostró como el club brasileño agregó a Ecuador a su lista de países “conquistados”. El equipo brasileño antes ya tenía a Perú, Paraguay y Colombia en este listado. Con la caída de Liga se une otro club.

Palmeiras mostró a Ecuador con una bandera del club, por lo cual, se entiende esta conquista. El ‘Verdao’ se ha convertido en un equipo que amarga a Liga de Quito en la Copa Libertadores, ya en 2025 lo dejó fuera de la final, tras eliminarlo en semifinales.

Con esta eliminatoria, se comprueba que Palmeiras se quiere tomar revancha de lo sucedido en la Copa Libertadores anterior, y ganar el título que perdió en la final contra Flamengo. Los de Abel Ferreira encarrilan su sexta semifinal de Libertadores en 7 años.

La primera publicación de Palmeiras tras eliminar a Liga. (Foto: Captura de pantalla)

Liga de Quito tendrá que volver a competir en la LigaPro de cara a la siguiente Copa Libertadores. El equipo ecuatoriano necesita volver a ganar a nivel local, para sumar puntos que lo clasifiquen al torneo continental de 2027. O ganar la Copa Ecuador, que ofrece otra ventana.

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Los millones que ganó Liga de Quito en la Copa Libertadores

En esta Copa Libertadores, Liga de Quito sumó más de 5 millones de dólares. El equipo ecuatoriano acumuló este premio por lo realizado en toda la Copa, y se quedó cerca de los 9 del año anterior. En esa edición fueron las semifinales el lugar donde cayeron.

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