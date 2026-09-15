James Rodríguez eligió a su reemplazo en la Selección Colombia: “En buenas manos”

La bendición que esperaba todo el país. Descubre quién es el jugador que James Rodríguez eligió como su heredero en la Selección Colombia.

La historia del jugador más importante de la historia de la Selección Colombia llegó a su fin en la ‘Tricolor’. James Rodríguez anunció que se retira de la ‘Tricolor’ y de inmediato una de las preguntas fue: ¿Quién será su reemplazo? El ’10’ ya le dio la bendición a su sucesor: “En buenas manos”.

Luego de 131 partidos en los que logró ser el jugador con más partidos disputados (131), más goles en Mundiales (6), más anotaciones en Eliminatorias (14) y más asistencias (43) en la historia de la Selección Colombia, James dijo basta.

Con el también retiro de Juan Fernando Quintero, el mismo lo anuncio después de la eliminación en los octavos de final del Mundial 2026, todo apunta a que llegó la hora de que la Selección Colombia empiece a jugar sin un ’10’ innato. ¿Por eso James Rodríguez eligió a su reemplazo a pesar de no ser un volante creativo?

James Rodríguez eligió a su reemplazo en la Selección Colombia

James jugó 131 partidos con la Selección Colombia. (Foto: Getty)

Luis Díaz reaccionó al retiro de James de la Selección Colombia con un emotivo mensaje y una firme promesa. Rodríguez no dudó en responderle y, de pasó, lo eligió como su reemplazo en la ‘Tricolor’ como líder y referente. “Luchito, gracias. Orgulloso de lo que eres y en lo que te has convertido, muchas veces te lo he dicho y lo sabes. Te quiero, Luchito. La selección queda en buenas manos“, fue la respuesta del ’10’.

La primera decisión que tomó la Selección Colombia con Luis Díaz tras el retiro de James

Justo el mismo día en el que James Rodríguez anunció que se retira de la Selección Colombia, el periodista Juan Felipe Cadavid reveló en el programa la ‘FM Más Fútbol’ que Luis Díaz no será convocado para los partidos amistosos contra México (26 de septiembre), Paraguay (2 de octubre) y Perú (6 de octubre).

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