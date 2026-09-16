No todo es dolor: así quedó Liga de Quito en la clasificación al Mundial de Clubes 2029

Así quedó la clasificación del Mundial de Clubes para un Liga de Quito eliminado de la Copa Libertadores.

Liga de Quito quedó eliminado en esta jornada de la Copa Libertadores, después de caer ante Palmeiras en los penales. El equipo ecuatoriano se mandó un remontada histórica y sumó puntos claves de cara al Mundial de Clubes 2029. Aunque todo es poco, tras esta eliminación.

La clasificación para el Mundial de Clubes 2029

Los equipos sudamericanos suman 3 puntos por victoria en la Copa Libertadores para esta clasificación, y es por eso que es clave que Liga ganara su encuentro ante Palmeiras. Así quedó la clasificación:

Palmeiras – 76 puntos Flamengo – 74 puntos (ya clasificado) Liga de Quito – 61 puntos Estudiantes de la Plata – 51 puntos Independiente del Valle – 39 puntos Racing – 35 puntos

Liga de Quito sumó 3 puntos por ganar el partido y Palmeiras sumó otros 3 por clasificar a las semifinales. Por lo cual, LDU saca una ventaja importante a la espera de lo que pase con Estudiantes de la Plata. El equipo ecuatoriano tiene chances de entrar a este torneo.

La clasificación antes del partido de Liga de Quito. (Foto: @LaTablitAR)

Ahora con esta eliminación en la Copa Libertadores, Liga de Quito se debe centrar en la LigaPro para conseguir el cupo a la siguiente edición del torneo. A priori, el equipo ecuatoriano tiene complicada esa chance en el torneo local y su lugar se empieza a comprometer.

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El puesto de Liga de Quito en la LigaPro

Liga de Quito en la LigaPro está quinto en el hexagonal final a 5 puntos del puesto que otorga cupo a la Libertadores 2027. Sin embargo, el equipo ‘Albo’ tendrá que jugar un durísimo hexagonal para lograr ganar ese lugar en partidos de ida y vuelta. Se disputarán 30 puntos

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En síntesis:

Liga de Quito quedó eliminado de la Copa Libertadores en penales ante Palmeiras.

quedó eliminado de la Copa Libertadores en penales ante Palmeiras. 61 puntos suma Liga de Quito en la tabla de clasificación al Mundial de Clubes 2029.

suma en la tabla de clasificación al Mundial de Clubes 2029. Liga de Quito se ubica quinto en la LigaPro, a 5 puntos del cupo a Libertadores.