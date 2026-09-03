Juan Fernando Quintero decidió renunciar a la Selección de Colombia y empiezan a sonar los nombres para reemplazarlo.

Juan Fernando Quintero hizo oficial su retiro de la Selección de Colombia y con James Rodríguez sin minutos en clubes desde hace un semestre, Néstor Lorenzo tendrá que buscar un reemplazo de volante ofensivo.

El primer apuntado es Jorge Carrascal, es el nombre natural detrás de James y Quintero y el jugador de mayor experiencia internacional tras ser figura del Flamengo de Brasil.

Otros dos jugadores de renombre que pueden jugar en esa posición son Jhon Arias y Jaminton Campaz. Ambos también tienen años siendo convocados por la ‘Tri’.

Las exclusiones de James y Quintero también sirven de escenario ideal para que Yaser Asprilla tenga rodaje en la Selección y empiecen todos a perfilarse como la nueva generación para Eliminatorias.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Colombia?

Perú, Paraguay y México ya son oponentes confirmados para partidos que tendrán lugar en los Estados Unidos por parte de la Selección de Colombia.

Juan Fernando Quintero – Selección de Colombia Foto: Getty.