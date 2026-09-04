Chelsea ya toma medidas con Kendry Páez tras su última temporada

Se acabó el mercado de fichajes y Kendry Páez se quedará en el Chelsea por lo menos hasta enero, aunque será en las divisiones sub 23. El club inglés no es ajeno a los problemas que ha tenido el ecuatoriano y toma dos medidas para esta estancia. Medios ingleses señalan que Kendry Páez tendrá un […]

Se acabó el mercado de fichajes y Kendry Páez se quedará en el Chelsea por lo menos hasta enero, aunque será en las divisiones sub 23. El club inglés no es ajeno a los problemas que ha tenido el ecuatoriano y toma dos medidas para esta estancia.

Medios ingleses señalan que Kendry Páez tendrá un programa especial enfocado en recuperar el nivel físico del jugador en estos meses, así mismo será acompañado por un psicólogo deportivo.

Kendry Páez jugó su último partido oficial en la final del torneo argentino, en el que River Plate perdió contra Belgrano, luego de eso entrenó apartado por decisión del ‘Chacho’ Coudet.

Luego de casi dos meses sin rodaje, Kendry Páez fue ofrecido a clubes de Europa y Sudamérica sin embargo fue rechazado. Sobre el final quisieron ubicarlo en la Championship pero también lo rechazaron.

Por primera vez desde su llegada, Chelsea analiza una venta definitiva por Kendry Páez si le encuentran club, así sea perdiendo parte de los 18 millones de euros que invirtieron.

El sueldo que tendría Kendry Páez en su nuevo equipo

En Chelsea, Kendry Páez percibe un sueldo de 2.5 millones por temporada, por lo cual, en su nuevo equipo el ecuatoriano seguirá ganando este salario, debido a que, es Chelsea quien cubre su sueldo. Solo se haría un arreglo entre equipos por el porcentaje a pagar.

Publicidad