River Plate ofertó millones por mundialista con la Selección de Colombia

Mundialista de la Selección de Colombia entró en planes de River Plate y ya ofertaron millones por el jugador.

Luego del Mundial 2026, varios de los jugadores de la Selección de Colombia han cambiado de equipo y revelan uno más. Un seleccionado podría irse a River Plate por millones de dólares.

Según cuenta el periodista César Luis Merlo, River Plate ofertó 9 millones de dólares por Willer Ditta. El defensor colombiano milita en el Cruz Azul y entró como prioridad para el gigante de Argentina.

El primer lance fue rechazado Cruz Azul no solo no aceptó la oferta de 9 millones de dólares por creer la cifra insuficiente además no aceptaron la propuesta al ser pagada a plazos.

Con esto, salvo un nuevo intento de River Plate en estas 24 horas, el defensor colombiano seguirá jugando en el fútbol de México hasta diciembre. El jugador fue parte de los 26 de Néstor Lorenzo para el Mundial.

Ditta ya ha jugado en el fútbol de Argentina, con más de 60 partidos en dos temporadas en Newells Old Boys. Luego de eso pasó a Cruz Azul dónde lleva cinco temporadas.

Los títulos de Willer Ditta en Cruz Azul y Junior de Barranquilla

En Cruz Azul, Ditta ya ha sido campeón en México en tres ocasiones, repitiendo su éxito en trofeos conseguido en Junior dónde ganó cuatro títulos nacionales en las temporadas que estuvo.

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Willer Ditta – Cruz Azul.

En resumen