Sao Paulo vs. Millonarios HOY: ¿Qué canal pasa el partido de la Copa Sudamericana?

Millonarios visita al Sao Paulo de Brasil por una fecha más de la Copa Sudamericana y hay varias opciones para seguir el partido.

La fecha 5 del grupo C de la Copa Sudamericana tendrá al Millonarios enfrentado al Sao Paulo en el Morumbí. Es sin duda el encuentro más difícil de esta fase.

Los de Fabián Bustos necesitan ganar para no solo seguir en la pelea por la clasificación, si no para escalar al primer lugar de la tabla. Millonarios también necesita que O’ Higgins pierda contra Boston River.

¿Qué canal pasa el partido de Sao Paulo vs. Millonarios?

El partido lo puedes seguir a través de ESPN vía TV o en streaming por Disney+ en su plan Premium. En Estados Unidos lo podrás ver a través de FUBO.

Actualmente Millonarios se encuentra en 2do puesto con 7 puntos, los mismos que el club ‘chileno’ y solo una unidad menos que el Sao Paulo de Brasil.

¿A qué hora es el Millonarios vs. Sao Paulo?

Sao Paulo y Millonarios que se medirán este martes 19 de mayo a partir de las 7:30 p.m., en el Morumbi.