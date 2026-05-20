Liga de Quito vs. Lanús HOY ¿qué canal pasa el partido de Copa Libertadores?

Liga de Quito recibe a Lanús por un partido más de la Copa Libertadores y hay varias opciones para seguir el partido EN VIVO.

Liga de Quito se juega la clasificación este miércoles cuando enfrente a Lanús por la fecha cinco de la Copa Libertadores. Los ‘albos’ pueden pasar a 8vos o caer eliminados según el resultado que consigan a las 19h30 en el Rodrigo Paz Delgado.

Si Liga de Quito gana, así sea por la mínima, le alcanzará un empate en la última fecha contra Mirassol para clasificar a 8vos. Si los ‘albos’ ganan por 2 goles de ventaja, acompañarán al club brasileño a la siguiente ronda.

No todo es alegría, ya que si Liga de Quito pierde, Lanús será el segundo clasificado del grupo y Liga de Quito tendrá que conformarse con jugar Copa Sudamericana.

Dónde ver Liga de Quito vs Lanús EN VIVO

El partido entre Liga de Quito y Lanús erá transmitido por ESPN 2 y estará disponible vía streaming en Disney+ Premium.

¿A qué hora juega Liga de Quito vs. Lanús por la Copa Libertadores?

​Miércoles 20 de mayo 2026

​Estadio Rodrigo Paz Delgado, Quito

​19:30 (hora Ecuador)

​21:30 (hora Argentina)

Lanús ganó la ida en Argentina 1-0.