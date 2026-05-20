Liga de Quito vs. Lanús HOY ¿qué canal pasa el partido de Copa Libertadores?

Liga de Quito se juega la clasificación este miércoles cuando enfrente a Lanús por la fecha cinco de la Copa Libertadores. Los ‘albos’ pueden pasar a 8vos o caer eliminados según el resultado que consigan a las 19h30 en el Rodrigo Paz Delgado.
Si Liga de Quito gana, así sea por la mínima, le alcanzará un empate en la última fecha contra Mirassol para clasificar a 8vos. Si los ‘albos’ ganan por 2 goles de ventaja, acompañarán al club brasileño a la siguiente ronda.
No todo es alegría, ya que si Liga de Quito pierde, Lanús será el segundo clasificado del grupo y Liga de Quito tendrá que conformarse con jugar Copa Sudamericana.
Dónde ver Liga de Quito vs Lanús EN VIVO
El partido entre Liga de Quito y Lanús erá transmitido por ESPN 2 y estará disponible vía streaming en Disney+ Premium.
¿A qué hora juega Liga de Quito vs. Lanús por la Copa Libertadores?
- Miércoles 20 de mayo 2026
- Estadio Rodrigo Paz Delgado, Quito
- 19:30 (hora Ecuador)
- 21:30 (hora Argentina)
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Lanús ganó la ida en Argentina 1-0.