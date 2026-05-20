Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Copa Libertadores

Liga de Quito vs. Lanús HOY ¿qué canal pasa el partido de Copa Libertadores?

Liga de Quito recibe a Lanús por un partido más de la Copa Libertadores y hay varias opciones para seguir el partido EN VIVO.

Liga de Quito vs. Lanús HOY ¿qué canal pasa el partido de Copa Libertadores?
Liga de Quito vs. Lanús HOY ¿qué canal pasa el partido de Copa Libertadores?

Liga de Quito se juega la clasificación este miércoles cuando enfrente a Lanús por la fecha cinco de la Copa Libertadores. Los ‘albos’ pueden pasar a 8vos o caer eliminados según el resultado que consigan a las 19h30 en el Rodrigo Paz Delgado.

Si Liga de Quito gana, así sea por la mínima, le alcanzará un empate en la última fecha contra Mirassol para clasificar a 8vos. Si los ‘albos’ ganan por 2 goles de ventaja, acompañarán al club brasileño a la siguiente ronda.

No todo es alegría, ya que si Liga de Quito pierde, Lanús será el segundo clasificado del grupo y Liga de Quito tendrá que conformarse con jugar Copa Sudamericana.

Dónde ver Liga de Quito vs Lanús EN VIVO

El partido entre Liga de Quito y Lanús erá transmitido por ESPN 2 y estará disponible vía streaming en Disney+ Premium.

¿A qué hora juega Liga de Quito vs. Lanús por la Copa Libertadores?

  • ​Miércoles 20 de mayo 2026
  • ​Estadio Rodrigo Paz Delgado, Quito
  • ​19:30 (hora Ecuador)
  • ​21:30 (hora Argentina)
Ver también

¡Casi toda la lista! Revelan 24 convocados finales de la Selección de Ecuador para el Mundial 2026

Lanús ganó la ida en Argentina 1-0.

Lanús ganó la ida en Argentina 1-0.

Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones