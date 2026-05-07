Boston River vs. Millonarios HOY: ¿Qué canal pasa el partido de la Copa Sudamericana?

Millonarios y Boston River se enfrentan en otro partido clave de la fase de grupos de la Copa Sudamericana y por estos canales lo puedes ver.

Millonarios aún tiene posibilidades y la responsabilidad de seguir en carrera en Copa Sudamericana, se enfrentan contra Boston River de Uruguay. El partido será transmitido y te dejamos varias opciones.

¿Qué canal pasa el partido de Boston River vs. Millonarios?

El partido lo puedes seguir a través de ESPN vía TV o en streaming por Disney+ en su plan Premium. En Estados Unidos lo podrás ver a través de FUBO.

Millonarios necesita una victoria para no alejarse de la pelea, además de ganar su partido necesita que Sao Paulo le gane a O’ Higgins. El primer puesto está lejos para los bogotanos, pero tienen posibilidades para play offs.

Ambos equipos ya se enfrentaron en la primera jornada de este grupo, ahí los colombianos ganaron por la mínima de locales. Boston River por su parte sigue en el fondo de la tabla.

En resumen

El partido entre Boston River y Millonarios será transmitido por ESPN y Disney+ Premium.

Millonarios requiere una victoria propia y que Sao Paulo derrote a O’ Higgins para clasificar.

El club bogotano mantiene posibilidades matemáticas de acceder a los play offs de la competición.