Revelan una nueva salida de Liga de Quiito a horas del partido por Copa Libertadores

Horas antes de enfrentarse a Lanús por Copa Libertadores, en Liga de Quito revelan la posible salida de uno de los extranjeros.

Horas previas a enfrentarse a Lanús por la Copa Libertadores, en Liga de Quito revelan que uno de sus jugadores se sumaría a la lista de salidas de mitad de temporada. Uno de sus extranjeros podría ser el siguiente en dejar el equipo para liberar un cupo.

Según el portal Mr. Offsider, Rodney Redes podría dejar Liga de Quito para regresar a su país y jugar en Libertad. El club blanquinegro lo quiere a préstamo para el segundo semestre.

Rodney Redes llegó a Liga en el cierre del mercado de fichajes y ha sido uno de los de rendimiento más irregulares. De hecho Rodney Redes quería ir a Liga para tener minutos y ganarse un espacio en la Selección de Paraguay.

El extremo paraguayo se suma así a Gian Franco Allala, Gabriel Villamil como los extranjeros que podrían salir. Por reglamento de LigaPro, solo dos foráneos pueden ser reemplazados.

Los fichajes que Liga de Quito le trajo a Tiago Nunes

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Rodney Redes y a Luis Segovia como refuerzos. El mercado de Liga esta cerrado pero los hinchas pidieron un nuevo central para junio.

Rodney Redes – Liga de Quito

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Dónde ver Liga de Quito vs Lanús EN VIVO

El partido entre Liga de Quito y Lanús erá transmitido por ESPN 2 y estará disponible vía streaming en Disney+ Premium.

¿A qué hora juega Liga de Quito vs. Lanús por la Copa Libertadores?