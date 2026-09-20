Marcelo Gallardo recibió sus primeras críticas en la Selección de Ecuador por estos jugadores

Marcelo Gallardo sacó su primera lista de convocados como entrenador de la Selección de Ecuador y ya le llegaron las críticas.

Marcelo Gallardo fue presentado como el nuevo entrenador de la Selección de Ecuador y ya entregó su primera lista de convocados para iniciar su proceso. Sin embargo, la nómina de 26 futbolistas no estuvo exenta de críticas, especialmente por la presencia y ausencia de determinados jugadores.

Los hinchas de la Tricolor cuestionaron las convocatorias de Moisés Ramírez, Jordy Alcívar y Kevin Rodríguez, tres futbolistas que han formado parte de distintos llamados recientes. Las críticas hacia estos nombres no son nuevas y se remontan también a la etapa de Sebastián Beccacece al frente del combinado nacional.

Para un sector de los aficionados, los tres jugadores no han mostrado un rendimiento suficientemente convincente pese a sus constantes convocatorias. Sus participaciones con Ecuador han generado cuestionamientos, especialmente porque los hinchas esperaban la inclusión de otras alternativas para fortalecer la plantilla.

En contraste, el regreso de Jeremy Sarmiento y la convocatoria de Keny Arroyo fueron elogiados. En el caso del primero, regresa luego de más de un año de ausencia.

Gallardo tuvo poco tiempo para preparar su primera convocatoria desde que asumió el cargo por lo que el entrenador argentino uso de base la lista del Mundial 2026 con algunos nombres que analizó su staff técnico.

El calendario de partidos de Ecuador en Asia

La Selección de Ecuador jugará en Asia 3 partidos amistosos, uno individual y 2 como parte de un torneo la “Copa Kirin”. Estos son los primeros grandes retos de Marcelo Gallardo en ‘La Tri’.

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