Sebastián Beccacece se fue criticado de la Selección de Ecuador y ahora se iría a un grande de América

Sebastián Beccacece se fue criticado de la Selección de Ecuador, aún así parece que el DT argentino tiene mercado en grandes de América.

Sebastián Beccacece dejó de ser el entrenador de la Selección de Ecuador en julio y, después de dos meses sin dirigir, ya podría encontrar un nuevo desafío profesional. El técnico argentino tendría opciones para regresar a los banquillos, con interés desde el fútbol brasileño.

Uno de los clubes que estaría siguiendo su situación es Corinthians de Brasil, equipo que atraviesa una temporada complicada y busca alternativas para mejorar su rendimiento en el campeonato brasileño. El conjunto paulista podría considerar a Beccacece como una opción para asumir el mando y cambiar la dinámica del equipo.

De concretarse este interés, Corinthians se convertiría en el segundo club brasileño vinculado con el entrenador argentino, después de Vasco da Gama y el tercer grande sumado a Racing de la primera división de Argentina.

En cuanto al aspecto económico, Beccacece percibía alrededor de 2,4 millones de dólares anuales durante su etapa al frente de Ecuador. En Corinthians, el entrenador podría aspirar a un salario de al menos 2,5 millones de dólares por temporada, aunque la cifra dependería de las negociaciones y de las condiciones del contrato.

A lo largo de su carrera, Beccacece dirigió a Universidad de Chile, Defensa y Justicia, Independiente, Racing Club y Elche, además de trabajar como asistente técnico de Jorge Sampaoli en diferentes procesos. Su principal título como entrenador llegó con Defensa y Justicia, club con el que conquistó la Recopa Sudamericana en 2021.

Los números de Beccacece en la Selección de Ecuador

Beccacece como DT de la Selección de Ecuador dirigió un total de 24 partidos entre todas las competencias. Ganó 9 partidos, empató 12 y acabó perdiendo un total de 3 encuentros.

Publicidad

Sebastián Beccacece, campeón de la Recopa Sudamericana 2021. Foto: Getty.

En resumen